شيخة بنت بطي آل مكتوم: دور محوري لابنة الإمارات

المصدر: رأس الخيمة - وام

أكدت حرم سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، الشيخة شيخة بنت بطي بن مكتوم آل مكتوم أن المرأة الإماراتية تحظى برعاية كريمة واهتمام بالغ من القيادة الرشيدة للدولة التي هيأت لها كل أسباب الإبداع والابتكار في جميع المجالات، حيث لعبت دوراً محورياً وعاشت نهضة تنموية على جميع الصعد حتى أضحت المرأة الإماراتية في صدارة نساء العالم متمتعة بامتيازات لا نظير لها في الدول المتقدمة.

وأشادت الشيخة شيخة بنت بطي بن مكتوم آل مكتوم - في كلمة بمناسبة يوم المرأة الإماراتية الذي يوافق 28 أغسطس من كل عام - بجهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، في دعم مسيرة المرأة الإماراتية في جميع المجالات والسعي لتعزيز مكانتها وتمكينها ومنحها الفرص حتى أصبحت نموذجاً للنجاح والتطور وارتقت على مختلف الأصعدة إلى مكانة مشهودة عالمياً.. مشيرة إلى أن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، أم الإمارات تعد نموذجاً ساطعاً يُحتذَى لجميع الأمهات في كل مكان، بدعمها المستمر لجميع بنات وأمهات الوطن.

اهتمام

وقالت حرم سمو ولي عهد رأس الخيمة: إن يوم المرأة الإماراتية التي وجهت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك باعتماد شعاره هذا العام «التخطيط للخمسين.. المرأة سند للوطن»، يأتي انطلاقاً من اهتمام سموها بالإنجازات الكبيرة التي حققتها المرأة الإماراتية ومنجزاتها التي يشار لها بالبنان ويسطرها التاريخ في سجله الزاهر، ومواكبة لاحتفالات الدولة في عامها الخمسين.. معربة عن الشكر والعرفان لسمو أم الإمارات على مبادراتها التي جعلت المرأة الإماراتية في صدارة أولوياتها ورسمت لها نهجاً واضحاً بدايته الطموح ونهايته لا تعرف المستحيل.

دعم

وأشادت الشيخة شيخة بنت بطي آل مكتوم بما تقدمه حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم من إسهامات وعطاءات عديدة في مجال دعم المرأة الإماراتية في شتى القطاعات والمجالات والعمل الوطني لتعزيز مكانتها وريادتها على الساحة الدولية.. مثنية على جهود سموها المثمرة في ساحات العمل الإنساني من أجل غد أفضل للمرأة وكافة القيادات والقطاعات النسائية في الدولة.

وثمنت حرم سمو ولي عهد رأس الخيمة الجهود المثمرة والمقدرة للكوادر الطبية من الطبيبات والممرضات من بنات الوطن العاملات في القطاع الصحي بالدولة «خط دفاعنا الأول» اللاتي قدمن نماذج رائدة في العطاء والتفاني والتضحية خلال تصديهن لتداعيات فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» التي طالت العالم أجمع، كما ثمنت جهود المتطوعات الإماراتيات ودورهن البارز في بذل الوقت والجهد في المحن، وهو الأمر الذي يعكس أصالة المجتمع الإماراتي المحب للعمل التطوعي والخيري.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز