سعيد النقبي: شريكة في صناعة النهضة

المصدر: أبوظبي - وام

قال القاضي الدكتور سعيد علي بحبوح النقبي القائم بأعمال وكيل وزارة العدل، إن اختيار دولة الإمارات لتتصدر دول العالم في مؤشر احترام المرأة لم يأتِ من فراغ، وإنما بفضل اهتمام ورعاية القيادة الرشيدة للمرأة، وتوفير كافة السبل التي تمكنها من ممارسة دورها في كافة ميادين العمل الوطني، وتقلد المناصب العليا، في مسيرة شهدت إنجازات عظيمة وبصمات واضحة في نهضة الدولة، كانت فيها المرأة شريكة في التقدم وصناعة النهضة التي يفخر بها أبناء الإمارات.

وأضاف النقبي في تصريح بمناسبة يوم المرأة الإماراتية الذي يصادف في 28 أغسطس من كل عام: «حددت قيادتنا الرشيدة هذا اليوم إيماناً منها بأهمية مساهمات بنات الوطن ودورهن في جهود التنمية ورفاهية البلاد، وتقديراً وتكريماً لما قدمنه لدعم مسيرة الدولة داخل الوطن وخارجه، وهذا العام أثبتت المرأة الإماراتية لنا جميعاً من جديد أنها تستحق منا تقديرها والاحتفال بإنجازاتها وتكريمها وإدخال البهجة والسرور إلى قلبها».

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