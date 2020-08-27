أمل العفيفي: عنوان التميز والريادة

المصدر: أبوظبي - البيان

أكدت أمل العفيفي الأمين العام لجائزة خليفة التربوية، أن الاحتفاء بيوم المرأة الإماراتية الذي يصادف 28 أغسطس من كل عام يجسد أسمى معاني الفخر التي يشعر بها كل أبناء وبنات الوطن تجاه المرأة بمختلف مسمياتها وأدوارها في بناء الأسرة ونهضة الوطن ودفع مسيرته التنموية البارزة.

وقالت العفيفي إن جائزة خليفة التربوية وهي تسلط الضوء اليوم على منجزات المرأة الإماراتية تُعرب عن امتنانها وتقديرها للإسهامات الحضارية للمرأة الإماراتية، كما نعتز بالمشاركات الرائدة للمرأة في مختلف ميادين التعليم، حيث مثلت المرأة ركناً أصيلاً في منصات التتويج بفوزها بالجائزة في مختلف دوراتها منذ انطلاق مسيرتها في العام 2007، مشيرة إلى أن المرأة الإماراتية عنوان دائم للتميز والريادة ومنارة للإشعاع الفكري والحضاري ونبراس ينثر الأمل في ربوع الوطن.

وأكدت أن سيرة المرأة الإماراتية زاخرة بالقيم العظيمة والتحديات التي صنعت من خلالها فرصاً رائعة لبناء الحاضر واستشراف المستقبل.

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