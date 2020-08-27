مطر الطاير: قيادتنا هيّأت كل السبل لتمكين المرأة

المصدر: دبي - البيان

أكد معالي مطر محمد الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، اهتمام القيادة الرشيدة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخوه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بالمرأة الإماراتية، وتهيئة كل السبل والمقومات لتمكين المرأة من القيام بواجباتها في مسيرة بناء الدولة والمجتمع، وتعزيز دورها الريادي في المحافل المحلية والدولية.

وتقدم الطاير بالتهنئة لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، وللمرأة الإماراتية، بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، الذي ينطلق هذا العام تحت شعار (التخطيط للخمسين: المرأة سند للوطن)، وذلك تماشياً مع توجيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أن يكون عام 2020 عام الاستعداد للخمسين، وتأكيداً لدور المرأة الإماراتية في المساهمة الفاعلة في مسيرة البناء ونهضة دولة الإمارات.

وأضاف: انطلاقاً من توجيهات القيادة الرشيدة، أولت هيئة الطرق والمواصلات المرأة اهتماماً خاصاً وحرصت على تهيئة البيئة المناسبة لها لتولي المناصب القيادية، لتساهم إلى جانب الرجل في تحقيق نجاحات الهيئة ودفع عجلة التطور فيها، مشيراً إلى أن عدد الموظفات المواطنات في الهيئة يبلغ 682 موظفة يشكلن 83% من إجمالي الموظفات البالغ عددهن 819 موظفة، معرباً عن اعتزازه بالدور الكبير الذي لعبته المرأة في دفع مسيرة العمل وتحقيق الإنجازات في الهيئة.

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