سلطان البادي: الإماراتية أثبتت كفاءتها في كل الظروف

المصدر: أبوظبي - وام

وجه معالي سلطان بن سعيد البادي وزير العدل، بمناسبة يوم المرأة الإماراتية خالص التهاني والتبريكات والتقدير إلى «أم الإمارات»، سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، ملهمة المرأة الإماراتية.

وأعرب معاليه عن بالغ شكره وتقديره للمرأة الإماراتية، لما حققته من إنجازات في مختلف مجالات الحياة، بالإضافة إلى الدور المحوري، الذي تقوم به لبناء المجتمع الإماراتي، ودورها كونها زوجة وأماً لأجيال من الشباب الإماراتي الطموح، الذين نفتخر بهم، لا سيما في هذه المرحلة الصعبة، التي يمر بها الوطن والعالم، في مواجهة جائحة «كوفيد 19».

وقال معاليه «أتبتت المرأة الإماراتية أنها على قدر المسؤولية المضاعفة، التي وقعت على كاهلها في المحافظة على أولادها وأسرتها، ومسؤولية متابعة استمرار تعليمهم، والحفاظ على صحتهم من خلال الالتزام بالتعليمات الحكومية، وبالوقت ذاته تثبت كل يوم وبشكل أكيد جدارتها وكفاءتها في العمل، وتحقيق ذاتها وتميزها في كل ما تولته من مهام ومسؤوليات أوكلت إليها، وتؤكد يوماً بعد يوم حضورها القوي وعطاءها المتميز في خدمة الوطن في مختلف مجالات العمل الوطني، سواء في مجال خط الدفاع الأول أو في مجال القضاء أو القوات المسلحة والخدمة الوطنية والشرطة، وجميع نواحي الحياة جنباً إلى جنب مع أخيها الرجل لا فرق بينهما أبداً، كل في دوره المنوط به يكمل الآخر، في بناء هذا الوطن المعطاء، ويكمل مسيرة التنمية في البلاد، يسطرون قصص نجاح ملهمة في جميع مواقع العمل، ويثبتون أنهم على قدر عال من الكفاءة والمسؤولية».

وتقدم معالي وزير العدل بهذه المناسبة بكل الشكر والتقدير إلى كل المنتسبات لقطاع العدل والقضاء بالدولة، لجهودهن وحرصهن الدائم على تحقيق المزيد من الإنجازات.

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