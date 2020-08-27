«صحة دبي» تدشن مركز «اليلايس» لفحص اللياقة الطبية

المصدر: دبي - البيان

دشنت هيئة الصحة بدبي مركز «اليلايس» لفحص اللياقة الطبية والصحة المهنية الذي تم بناؤه على مساحة 40 ألف قدم وفق أحدث التجهيزات والتقنيات لخدمة أكثر من 650 ألف عامل في منطقة دبي للاستثمار.

ويعد مركز «اليلايس» الجديد المركز الحادي عشر الذي يمثل ثمرة التعاون والشراكة الاستراتيجية بين الهيئة ومجموعة من الجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة ورجال الأعمال.

ووفقاً لإمكانياته التقنية الحديثة وخبرة العاملين فيه من الكوادر الطبية والفنية والإدارية فبمقدور المركز إنجاز أكثر من 3500 فحص لياقة طبية وصحة مهنية يومياً، حيث حرصت هيئة الصحة بدبي على توفير مناخ صحي آمن في المركز إلى جانب أجواء الراحة، لتأمين رحلة فحص مميزة للمتعاملين.

وخصّصت الهيئة قسمين لكبار الشخصيات من الرجال والنساء بمستوى «VIP»، كما مدّدت فترة العمل لتبدأ من السابعة صباحاً حتى الثامنة مساءً، وحددت مدة قدرها 5 دقائق لإنجاز فحص اللياقة لكل متعامل، و25 دقيقة لفحص اللياقة والصحة المهنية.

وراعت الهيئة قبل ذلك الظروف الخاصة لأصحاب الهمم، حيث خصصت مساراً مزوداً بجميع الوسائل والإرشادات المناسبة بما فيها لغة «ابريل» لخدمتهم وتيسير رحلتهم داخل أروقة المركز.

دور محوري

وأكد معالي حميد محمد القطامي، المدير العام لهيئة الصحة بدبي، لدى تدشينه المركز أن مراكز فحص اللياقة الطبية لها دورها المحوري المهم في خدمة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والمؤسسات والشركات التي تتولى المراكز فحص اللياقة الطبية والصحة المهنية للمنتسبين لها.

وقال: «من هذه الأهمية تعمل هيئة الصحة بدبي على التطوير المستمر لمراكز فحص اللياقة وتزويدها بأفضل التقنيات والحلول الذكية ورفدها بالكفاءات الطبية والفنية المتخصصة.. وفي الوقت نفسه تعمل على رفع معدلات انتشار المراكز في ربوع دبي لتلبية الحاجات المتزايدة على خدماتها».

وأكد معاليه نجاح سياسة الشراكة والتعاون بين هيئة الصحة بدبي ومجموعة من الجهات الحكومية والخاصة ورجال الأعمال ممن يشاركون الهيئة في تأسيس وتجهيز مراكز اللياقة، لافتاً إلى أن «صحة دبي» تقدر مثل هذه الشراكات المثمرة وتعمل على نمائها واستثمارها لخدمة المجتمع. وحيا رجلي الأعمال أحمد العيالي وسيف المهيري شركاء الهيئة في تأسيس مركز «اليلايس» الذي يعتبر نموذجاً جديداً ومميزاً لمراكز اللياقة الطبية الحديثة.

كما أشاد معالي القطامي بالجهود الكبيرة التي تقوم به إدارة اللياقة الطبية والصحة المهنية في الهيئة وفرق العمل من أجل تأسيس مراكز عصرية متقدمة في هذا المجال الحيوي.

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