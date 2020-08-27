وزراء: مبادرات «أم الإمارات» تعزز تمكين النساء في مسيرة النجاح

المصدر: دبي - البيان، أبوظبي - وام

أكد معالي وزراء أن مبادرات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، في يوم المرأة الإماراتية، تعزز تمكين المرأة في مواصلة ومضاعفة مسيرة النجاح في الإمارات، وأشاروا إلى أن المرأة الإماراتية شريكة في البناء والازدهار، وأن عطاء المواطنة يتنوع ويتجدد في كل الظروف.

وأكد معالي عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع: «أن إعلان سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، عن احتفال دولة الإمارات بيوم المرأة الإماراتية، تحت شعار «التخطيط للخمسين: المرأة سند للوطن»، يمثل نقلة نوعية نحو ترسيخ الدور الحيوي للمرأة كشريكة فاعلة في البناء والازدهار وتعزيز التنمية المستدامة في الإمارات، ويصنع الفارق الحقيقي في عبور الدولة مراحل حضارية بزمن قياسي نحو استشراف المستقبل والمحافظة على الإنجازات والمكتسبات المحققة مع استعداد الدولة لدخول الخمسين الثانية وفق رؤيتها مئوية الإمارات 2071». وأشاد بالمسيرة الحافلة بالإنجازات التي قادتها سموها على صعيد تمكين وريادة المرأة، وتوفير بيئة داعمة لها تعزز دورها الوطني في الابتكار والتنمية، تأكيداً على مواصلة الدولة تعزيز مكانتها التنافسية والريادية، لتحقيق رؤيتها المئوية وترسيخ مكانتها ضمن أفضل دول العالم.

ترجمة

وأشار العويس إلى أن الخطط والبرامج المتوافقة مع توجهات التخطيط والاستعداد للخمسين عاماً المقبلة في إطار رؤية القيادة الرشيدة، تم ترجمتها في مشاريع وزارة الصحة ووقاية المجتمع، من خلال تقديم خدمات الإدارة الصحية الذاتية للمرأة، وابتكار آليات وبرامج تعزز الصحة النفسية للمرأة في كافة مراحلها العمرية بما فيها التطبيب النفسي عن بُعد، وتسريع برنامج تمكين المرأة وحمايتها والحفاظ على كرامتها، فضلاً عن تمكين المرأة في وظائف المستقبل مثل الذكاء الاصطناعي والروبوتات والعلوم الحيوية، بالإضافة لتعزيز برنامج تخريج أطباء المواطنات «نبض الصحة»، وتمكين المرأة في الخدمات الصحية الفنية المساندة، وتطوير برنامج القيادات الصحية للمرأة لدعم القطاع الصحي بالدولة لتحقيق أهدافه.

تمكين

وأكدت معالي حصة بنت عيسى بو حميد، وزيرة تنمية المجتمع، أن مبادرة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك بالإعلان عن حزمة من المبادرات الاستثنائية في يوم المرأة الإماراتية الذي يحمل هذا العام شعار «التخطيط للخمسين: المرأة سند للوطن»، تعزز تمكين المرأة في مواصلة ومضاعفة مسيرة النجاح في دولة الإمارات العربية المتحدة، تحت مظلة توجيهات قيادتنا وفي إطار حرص حكومتنا الرشيدة على دعم ابنة الإمارات، وتوفير كافة السبل المتاحة من أجل تعزيز دورها في بناء وتنمية الوطن.

وقالت: نفخر في وزارة تنمية المجتمع بالمشاركة في هذه المبادرة عبر الإعلان عن مبادرات استثنائية في هذا اليوم، والتي ستمكن ابنة الإمارات من أداء دورها على صعيد المجتمع والوطن وفي مختلف الظروف والمجالات، وفي هذا الإطار تعلن الوزارة عن مبادرة التدريب الإلزامي لتأهيل الفتيات لدعم الكادر الطبي والتمريضي خلال الأزمات، ومبادرة دعم «المرأة في مجالس إدارة المؤسسات الأهلية» تعزيزاً لدورها القيادي المستدام في إدارة مؤسسات المجتمع المدني.

دعم

وأضافت أن دعم قيادة الإمارات للمرأة قادها إلى إنجازات غير محدودة في قطاعات شتى على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، وما يزيدنا فخراً الأرقام التي تعكس واقع تمكين المرأة الإماراتية التي تشكّل اليوم ثلث أعضاء مجلس الوزراء، ونصف أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، و32% من إجمالي المتقدمين لبرنامج الإمارات لرواد الفضاء في مرحلته الثانية، بمجموع 1400 فتاة إماراتية، مشيرة إلى أن هذه الأرقام والمؤشرات تفتح الآفاق والتطلعات نحو مستقبل بعيد الأفق من التمكين والريادة للمرأة الإماراتية التي عرفها العالم بحكم أنها «ابنة الإمارات».

وقالت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة، رئيسة مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء: إن المرأة الإماراتية حققت نسبة المشاركة النسائية الأعلى من نوعها عالمياً في مجال الفضاء بشكل عام ومشروع الإمارات لاستكشاف المريخ بشكل خاص، وتواصل ضمن توجهات الحكومة الرشيدة وتحت قيادة ودعم من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، تحقيق الريادة العالمية وصناعة قصص النجاح الملهمة في ميادين الابتكار والعلوم والتكنولوجيا.

وأكدت أن الإماراتية، التي تتواجد في كافة المواقع القيادية، أصبحت مثالاً يحتذى به على مستوى المنطقة والعالم، في تكامل الأدوار لكافة فئات المجتمع في تحقيق التنمية المنشودة اقتصادياً واجتماعياً وبشرياً ومعرفياً، خصوصاً بإتاحة الفرص المتكافئة لها بالتعليم والتدريب وتسلم المهام الريادية.

ولفتت إلى أن نسبة مشاركة الإماراتية في قطاع الفضاء الوطني ومشروع «مسبار الأمل» تجاوزت ثلث الكوادر العاملة في التصميم والابتكار وتطوير التقنيات والبرمجيات، وهي إلى جانب كونها ضمن الأعلى على مستوى العالم، بفضل الدعم اللامحدود من قيادة الدولة ومجتمعها المؤمن بدور المرأة وقدراتها وإمكاناتها.

عطاء

أكدت معالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي وزيرة دولة، أن عطاء المرأة الإماراتية يتنوع ويتجدد في كل المراحل والظروف، حيث تزيدها التجارب والخبرات تألقاً، امرأة لا تعرف المستحيل، تستثمر الفرص، تواجه التحديات، طموحها النجاح، تعمل بأمل كبير بأن المعرفة والعمل المخلص السبيل لتحقيق الأهداف، ولها في ذلك قدوة حسنة، قيادتها الرشيدة، وملهمة وقائدة المرأة الإماراتية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك. فمنهجها دائماً يمتاز بالوضوح ممهد من قبل قيادتها ومثلها الكريم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك.

وقالت: لهذا نجدها مجددة ومبتكرة ومنافسة قوية، وقادرة على تحقيق كل ما تصبو إليه، وها هي اليوم في ظل ظروف جائحة كورونا أثبتت قدرتها على إدارة الأمور، فساهمت في كل مجالات عملها، بل وضاعفت عطاءها، عملت بجد في أكثر من مجال وأنجزت أكثر من مهمة.

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