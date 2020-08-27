مسؤولون: ابنة الإمارات سند لبلادها في الظروف كافة

المصدر: دبي - البيان

أكد مسؤولون أن المرأة الإماراتية استطاعت خلال العقود الماضية من عمر الدولة، أن تثبت للجميع ومن المواقع المختلفة التي تتبوأها أنها أهل للمسؤولية وأنها على قدر من الكفاءة لتكون سنداً لبلادها في الظروف كافة.

وذكر معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، أن شرطة دبي أولت المرأة اهتماماً كبيراً في وقت مبكر جداً، فهي أول جهاز أمني خليجي يضم المرأة إلى كوادره، ذلك أن فكرة إلحاقها بالعمل في المجال الشرطي والأمني نشأت في شهر نوفمبر من عام 1967، باستشراف شرطة دبي للحاجة الماسة لوجود العنصر النسائي ضمن الخدمات التي تقدمها القيادة للنساء، وهن يحظين بكل الدعم والتقدير والتحفيز لينخرطن في كافة المجالات والتخصصات، ويتقلدن المناصب أسوة بالرجال، وهن يعملن اليوم في الجانب العسكري والميداني والجنائي بكل اقتدار وجدارة، اكتسبنها نظير عملهن الدؤوب وحرصهن على تأدية المهام المنوطة بهن بكفاءة وفاعلية، وهن اليوم مديرات ورؤساء أقسام ومجالس وأبطال في خط الدفاع الأول وخبراء جنائيون وطبيبات وعالمات ومبتكرات وخريجات من أكاديمية شرطة دبي كأول دفعة نسائية ينتظمن بنظام الدراسة لمدة 4 سنوات.

وأشار المري، إلى أن شرطة دبي مستمرة في نهجها بتمكين المرأة وتفعيل دورها في كافة خططها الاستراتيجية المستقبلية، وسبق أن أعلنا عن دورها الحيوي ضمن القيادات الشابة حين اعتمدنا مشروع التحديث الاستراتيجي الشامل لشرطة دبي، وأمرنا بتشكيل لجنة مُختصة لمشروع التحديث الاستراتيجي الشامل، والتي ستتكون من عناصر شابة في القيادة العامة لشرطة دبي، رجالاً ونساء، لتساهم في وضع الاستراتيجية المستقبلية في الـ 50 عاماً المُقبلة، إلى جانب تشكيل فرق عمل التحديث من عناصر شابة من مختلف التخصصات، سواء من داخل القيادة أو خارجها لضمان إشراك كافة الشركاء المعنيين في التحديث».

حكمة

وأكد الفريق سيف الشعفار وكيل وزارة الداخلية أن الإمارات بحكمة قيادتها الرشيدة دعمت مسيرة التميز والريادة للمرأة الإماراتية التي حققت منجزات في فترة قياسية واعتلت أرفع المناصب وتفوقت في كافة المجالات، وذلك برؤية المؤسس باني دولة الاتحاد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، وعلى نهجه سارت قيادة الدولة معززة هذه الخطى، وقدمت البيئة السليمة لتمكين المرأة والارتقاء بقدراتها. وأشار إلى المبادرات الريادية التي دعمتها ووقفت خلفها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات» لدعم الخطط الحالية والمستقبلية لتمكين المرأة.

وقال حمد عبيد المنصوري رئيس الحكومة الرقمية لحكومة دولة الإمارات، مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات: «إنه منذ بدايات اتحادنا الشامخ كانت المرأة الإماراتية إلى جانب الرجل في كل ميادين العمل، وحملت راية البناء والنهضة، ونجحت باقتدار في قطاعات التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية وغيرها، فاستحقت إشادة العالم أجمع».

شكر

وعبّر فلاح محمد الأحبابي، رئيس مجلس إدارة «موانئ أبوظبي» عن شكره لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، لمساعيها في تحقيق المزيد من المكاسب، والإنجازات للمرأة الإماراتية، بالإضافة إلى تمكينها وتعزيز مساهمتها. وأضاف: «وضعنا تمكين المرأة الإماراتية والشباب الإماراتي نصب أعيننا عند صياغة استراتيجية موانئ أبوظبي، تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة.

ونجحنا منذ انطلاقتنا، وبفضل دعم القيادة المستمر من إنجاز خطوات كبيرة في هذا المجال، وحرصنا على زيادة نسبة الإماراتيات العاملات في موانئ أبوظبي إلى 28 %».

وقال المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي: «إن الاحتفاء بيوم المرأة الإماراتية وما حققته من نجاحات ملموسة في جميع القطاعات والمجالات والمناصب العليا التي شغلتها على مدار العقود الماضية، يعكس مدى الاهتمام الذي توليه قيادتنا الرشيدة للمرأة، إيماناً بدورها الفاعل والحيوي في مسيرة تقدم الوطن وازدهاره».

ونوّه بحرص دائرة القضاء انطلاقاً من توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، على دعم المرأة الإماراتية وتمكينها في مختلف القطاعات ولاسيما العمل القضائي، وتوفير جميع السبل الممكنة والمقومات اللازمة لتحقيق الأهداف المرجوة، في حين وصلت نسبة الإناث إلى 37% من إجمالي الموظفين في الدائرة.

ممكّن للمجتمع

وقال الدكتور المهندس محمد ناصر الأحبابي، مدير عام وكالة الإمارات للفضاء، إن حضور المرأة الإماراتية في وكالة الإمارات للفضاء كان وما زال فاعلاً ومتميزاً منذ تأسيس الوكالة في عام 2014، وتمثيلها ضمن قطاع الفضاء الوطني في مختلف المواقع القيادية التي تكافئ مهاراتها وتحصيلها المعرفي المتقدم والذي يأتي تنفيذاً لتوجيهات قيادة الدولة بتعزيز دورها الريادي كممكن للمجتمع.

وأكد أن المرأة الإماراتية في قطاع الفضاء الوطني تحقق إنجازات نوعية كمهندسة وباحثة وعالمة وخبيرة في هذا المجال الرائد والطموح، وذلك خلال سنوات قليلة من إطلاق استراتيجيته الوطنية وتأسيس وكالة الإمارات للفضاء والتي تبلغ نسبة المرأة الإماراتية العاملة فيها بنسبة تتجاوز 44% من نسبة الموظفين، الأمر الذي أدى وصولاً بالمرأة الإماراتية إلى تعزيز مكانتها على كافة الصعد المحلية والعالمية.

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