نورة السويدي: المرأة الإماراتية نموذج للإخلاص والتفاني

المصدر: أبوظبي - وام

تقدمت نورة خليفة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، بالشكر والتقدير لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، رائدة النهضة النسائية وقائدة مبادرات التمكين، لما قدمته من دعم كبير لابنة الإمارات التي أصبحت اليوم مصدر فخرٍ لوطنها، ونموذجاً مهماً للعمل والإخلاص والتفاني يشار إليها بالبنان على مستوى العالم. كما وجّهت التهنئة لبنات وسيدات الإمارات بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، وقالت: «إن تخصيص يوم للاحتفاء بإنجازات المرأة مصدر اعتزاز ووسام شرف وفخر، فكل عام والمرأة الإماراتية مصدر بناء الأمة ورمز السعادة للوطن».

مسؤولية

وأضافت: «ساهمت جهود «أم الإمارات» في دعم المرأة وتمكينها، حيث أثبتت ابنة الإمارات أنها على قدر المسؤولية التي أوكلت إليها، فأصبحت عنصراً أساسياً في مسيرة التقدم بالدولة»، مشيرة إلى أن تطور مكانة المرأة وتمكينها في المجتمع يعكس الطفرة الهائلة في التنمية والإنجازات العملاقة والمكانة الريادية، التي تحتلها الإمارات على المستويين الإقليمي والعالمي، وذلك إيماناً من القيادة الرشيدة بدور المرأة الحيوي في المجتمع وقدرتها على تحمل مسؤولية النهوض بالوطن.

فرص

وقالت السويدي: «إن حزمة المبادرات الاستثنائية التي أعلنت عنها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك تهدف للاستشراف المبكر للفرص والتحديات في كافة القطاعات الحيوية في الدولة، لوضع الخطط الاستباقية بعيدة المدى لها على كافة المستويات لتحقيق إنجازات نوعية لخدمة مصالح الدولة»، ويأتي ذلك تماشياً مع استراتيجية الحكومة لبناء نماذج مستقبلية لجميع القطاعات التنموية، مشيدةً بالخطط والأفكار البناءة التي قدمتها الجهات الحكومية، في سبيل دفع قطار التنمية وصنع مزيد من النهضة الحضارية التي لطالما أبهرت العالم.

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