محافظ «المركزي»: دعم متواصل للمرأة

المصدر: أبوظبي - البيان

قال عبد الحميد محمد سعيد الأحمدي، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي: «نفخر في المصرف المركزي في يوم المرأة الإماراتية أن نثمّن الجهود، التي تبذلها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات» للدعم المستمر الذي تحظى به المرأة الإماراتية في كل المجالات.

وأضاف: «يسعدنا التعاون مع الاتحاد النسائي العام، للعمل على حزمة مبادرات مع عدة جهات لتمكين المرأة في القطاع المصرفي، والمساهمة في رفع تنافسية الدولة في مؤشرات التنمية المستدامة».

وأكد أن هذا اليوم يمثل رمز فخر واعتزاز، بما بذلته المرأة الإماراتية خلال مسيرتها المعطاءة في شتّى المجالات ومساهمتها في تعزيز مكانة واقتصاد الدولة. وتابع الأحمدي: «نؤكد التزامنا الدائم بمواصلة دعم المرأة الإماراتية، وتمكينها وزيادة مشاركتها في القطاع، تماشياً مع رؤية قيادتنا الرشيدة».

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