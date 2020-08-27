حمدان بن راشد: دعم جهود التوازن بين الجنسين أولوية في «المالية»

المصدر: دبي - وام

ثمن سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية لجهود دعم مشاركة وتمكين المرأة الإماراتية، وتعزيز حضورها الفاعل في كل مناحي الحياة. وأكد سموه أن اعتماد الحزمة الاستثنائية من المبادرات التمكينية للمرأة؛ يأتي من حرص سموها، وسعيها الدائم إلى ترسيخ دور المرأة الإماراتية كونها شريكاً فاعلاً في مسيرة التنمية المستدامة، وفي برامج الاستعداد للخمسين، والتي تعمل مختلف الجهات والهيئات الحكومية والخاصة على تنفيذها.

وقال سموه: «تولي وزارة المالية أولوية لدعم جهود التوازن بين الجنسين، وتعزيز وجود الخبرات النسائية في المواقع القيادية، ضمن القطاع المالي الحكومي. ومن هنا، فقد وجهنا بضرورة أن تتم الاستفادة من المكانة الرائدة عالمياً للوزارة، وعلاقاتها الوطيدة مع شركائها الاستراتيجيين على الصعيد الإقليمي والدولي، للعمل على رفع نسبة تمثيل المرأة في مجالس إدارات المؤسسات المالية على جميع المستويات المحلية والعالمية، وذلك بالتزامن مع إطلاق مجلس نسائي في الوزارة يُعنى بدعم وتمكين المرأة، والارتقاء بقدراتها، لتواصل المرأة الإماراتية تسخير إمكاناتها وقدراتها نحو خدمة الوطن، وتعزيز ازدهاره ونموه».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز