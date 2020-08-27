الريم الفلاسي: تميز الإماراتية ثمرة لجهود الشيخة فاطمة

المصدر: أبوظبي - وام

أكدت الريم بنت عبدالله الفلاسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة أن التميز والنجاح الذي حققته المرأة الإماراتية في الميادين كافة هو ثمرة الجهود التي تبذلها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.

وقالت: «إن الاحتفاء السنوي بهذا اليوم يأتي تقديراً لإنجازات المرأة الإماراتية وتميزها في كل المجالات بفضل دعم القيادة الرشيدة الذي يعتبر أمراً متأصلاً، فمؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، منذ قيام الاتحاد كان يولي اهتماماً بالغاً بالمرأة، لإيمانه الكامل بأن المرأة عنصر فاعل وشريك في عملية بناء وتطوير المجتمع وقِيمه ولا يمكن الاستغناء عنه، وسارت على نهجه القيادة الرشيدة.

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