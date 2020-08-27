نيكولاي ملادينوف: معاهدة السلام نحو تغيير ديناميكيات المنطقة

المصدر: دبي - البيان

أكّد منسّق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، أنّ معاهدة السلام بين دولة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل، بإمكانها تغيير الديناميكيات في جميع أرجاء المنطقة، نقلاً عن وكالة «شينخوا» الصينية.

وعبر إحاطة لمجلس الأمن، قال ملادينوف، إن التزام إسرائيل بتعليق خططها لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة يزيل تهديداً فورياً قد يقلب عملية السلام والاستقرار الإقليمي، مشيراً إلى أنّ الضم سيشكّل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي ويوصد الباب فعلياً أمام استئناف المفاوضات، كما ويقضي على احتمالات قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة وحل الدولتين نفسه.

ولفت ملادينوف، إلى أنّ أن المعاهدة الإماراتية - الإسرائيلية التي تتضمن تعزيز العلاقات توجد فرصاً جديدة للتعاون في وقت يواجه فيه الشرق الأوسط والعالم مخاطر جسيمة بسبب جائحة «كوفيد-19» والتطرف، معللاً بأن المعاهدة تطرح فرصاً اقتصادية وفرصاً للسلام. وتابع قائلاً: «آمل أن تلهم المعاهدة القادة من جميع الأطراف لإعادة الانخراط بشكل بنّاء في مفاوضات هادفة لحل الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني».

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