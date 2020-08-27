أمطار غزيرة ومتوسطة على العين والمنطقة الشرقية

المصدر: أبوظبي ـ البيان

شهدت المنطقة الشرقية أمس سقوط أمطار غزيرة ومتوسطة وخفيفة وذلك مع استمرار فرصة تكوّن السحب الركامية المنخفضة على بعض المناطق في العين واستمرار الرياح النشطة المثيرة للغبار والأتربة والتي أدت إلى تدني الرؤية الأفقية أحياناً.

وسقطت أمطار غزيرة على طريق دبي ـ العين قرب الهير والفوعة وعلى بدع بن حمد وهيلي في العين، وطريق ناهل ـ العين وكانت خفيفة إلى متوسطة على الفوعة والجيب والعشوش وغيرها.

وبحسب المركز الوطني للأرصاد يستمر تأثر الدولة خلال شهر أغسطس بامتداد المنخفض الموسمي الهندي، حيث تندفع كتل هوائية رطبة نحو المناطق الشرقية والتي تتسبب في تكون السحب الركامية والرعدية الممطرة أحياناً على تلك المناطق، وقد يمتد تأثيرها إلى المناطق الداخلية، ومن السجلات التاريخية فإن أعلى كمية أمطار سقطت خلال هذا الشهر قد بلغت 100.4 ملم في سنة 2013 على حميم.

وسجلت أمس أعلى درجة حرارة بالدولة في منطقة حرس حدود الجزيرة بواقع 44:1 درجة مئوية عند الساعة 12:45 عصراً، وسجلت أقل درجة في في جبل جيس عند الساعة السابعة صباحاً بواقع 19.2 درجة مئوية.

ويتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس اليوم «الخميس» مغبراً وغائماً جزئياً، مع تكون السحب الركامية شرقاً ظهراً قد تمتد على بعض المناطق الداخلية يصاحبها سقوط أمطار، ويكون رطباً ليلاً وصباح الجمعة غرباً وتميل درجات الحرارة للارتفاع التدريجي على المناطق الداخلية، والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط نهاراً مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

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