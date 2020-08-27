«تنفيذي أم القيوين» يصدر قراراً بالعودة لما قبل إجراءات الحظر

المصدر: أم القيوين - وام

أصدر المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين قراراً بشأن العودة الطبيعية في جميع مناطق الإمارة إلى ما قبل فترة إجراءات الحظر إثر جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19».

ونص القرار رقم (14) لسنة 2020 على العودة الطبيعية إلى جميع الأنشطة المستثناة في القرارات السابقة وغيرها من الأنشطة التي يحددها المجلس التنفيذي بالتنسيق مع الجهات المختصة، مع الالتزام التام بالتعليمات الصحية والوقائية والتباعد الاجتماعي، والحرص على الفئات الأعلى خطراً من الإصابة خاصة كبار السن والمصابين بالأمراض المزمنة والتنفسية.

كما أكد القرار استمرار تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي في الأماكن العامة، وكذلك التجمعات للأغراض الاجتماعية مثل مناسبات الأفراح ومجالس العزاء وغيرها. وتخضع جميع الإجراءات للتقييم والمراجعة الدورية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز