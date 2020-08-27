المرأة الإماراتية داعم قوي لتطوير الصناعة المصرفية

المصدر: دبي – وائل اللبابيدي

أكدت مواطنات إماراتيات عاملات في قطاع البنوك والتمويل أن المرأة الإماراتية باتت أحد أهم أسس تطوير الصناعة المصرفية في الإمارات وأنها قطعت أشواطاً كبيرة في القطاع المصرفي والمالي، وحققت نجاحات كثيرة في المجتمع، مشيرين إلى وجود تركيز شديد في قطاع الخدمات المالية على توفير فرص للنساء الإماراتيات. ولفتت الخبيرات أنه وبالرغم أنّ القطاع المصرفي يوظّف أعلى نسبة من النساء الإماراتيات مقارنة بالقطاعات الأخرى، إلا أن التحدي يبقى متمثلاً بصعوبة تقدّم المسيرة المهنية والحصول على مناصب قيادية.

تطوير وتمكين

وقالت رولا أبو منه، الرئيس التنفيذي لـ «بنك ستاندرد تشارترد الإمارات»: «نحن في «ستاندرد تشارترد» ندعم ونقدّر التزام حكومة الإمارات بتثقيف وتحضير جيل جديد يدرك بشكل جيّد مدى أهمية تمكين المرأة والتوازن بين الجنسين. وليس من المبالغة أن نقول إن نجاح «ستاندرد تشارترد» في دولة الإمارات يعزى بشكل كبير إلى القوى العاملة المحلية لدينا، ولا سيما الموظفات الإماراتيات اللاتي عملن بلا كَلَل في البنك خلال العقود الستة تاريخ وجودنا في هذه البلد المعطاء. وفي الخمس سنوات التي احتفلنا خلالها بيوم المرأة الإماراتية، عملنا على تطوير وتمكين مجموعة بارزة من المواهب النسائية المحلية التي تمتلك مفتاح نجاحنا، وتعدّ من أهم أسس تطوير الصناعة المصرفية في دولة الإمارات».

وأضافت: «نحن مهتمون إلى أبعد حدّ بالمساواة بين الجنسين، ونؤمن حقاً بأن الدمج هو قوة مؤسسية. وتماشياً مع ما نؤمن به، نبذل قصارى جهدنا في جميع أقسام البنك من أجل ضمان التمثيل المحلي النسائي المناسب في الإدارة العليا. وكي نسائل أنفسنا ونأخذ على عاتقنا مسؤولية زيادة التمثيل النسائي في البنك، وقّعنا على ميثاق «المرأة في التمويل» Women In Finance Charter. وما زلنا نحقّق التقدم الجيد مقابل التزامنا، بحيث نلتزم بأن تشغل النساء 30% من أعلى أربعة مستويات إدارية لدينا بحلول نهاية العام. إلا أننا نطمح إلى أن تشغل النساء أكثر من 30% من تلك المناصب العليا، نعمل على تحقيق هذا الأمر. وكجزء من طموحاتنا المتعلقة بالاستدامة للأفراد، وضعنا لأنفسنا هدفاً جديداً، بحيث نهدف إلى أن تشغل النساء 35% من المناصب العليا بحلول عام 2024».

مقومات

وقالت يسرى باقي مديرة الاتصال المؤسسي والسعادة في «آفاق الإسلامية للتمويل» المتخصصة في التمويل الإسلامي للأفراد والشركات إن تميّز ونجاح المرأة الإماراتية في كل قطاعات العمل المؤسسي المصرفي والمجتمعي في الإمارات ينبع بالمقام الأول من رؤية القيادة الرشيدة التي طالما دعمت المرأة في جميع الميادين، ووفرت لها كل سبل ومقومات الدراسة والحصول على مستقبل وظيفي آمن يمكّنها من الموازنة بين حياتها المهنية والاجتماعية. وأضافت: «مكّنت الاستراتيجيات والمبادرات الحكومية المرأة الإماراتية من تعزيز مكانتها محلياً وعالمياً وتنافسياً. وتتميّز المرأة الإماراتية برغبتها الاستثنائية في التفوق ومهاراتها القيادية، وتأثيرها أصبح واضحاً على القرارات المؤسسية والاقتصادية على مستوى الحكومة. فهي اليوم تتبوأ أعلى المناصب القيادية في عالم المال والأعمال والطب والهندسة وحتى في الصناعة النووية وقطاع الفضاء. وتحقق المكان اللائق بها بما يتناسب مع قدراتها ومؤهلاتها المتميزة».

مسيرة مهنية

وقالت زينب أحمد، رئيسة وحدة «إن بي إف» (إلهام) من بنك الفجيرة الوطني للخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات: «شهدنا على مر السنين زيادة في عدد الإماراتيات المهتمات بخوض مسيرة مهنية في القطاع المصرفي، ولذا أطلقنا العديد من المبادرات التي تهدف إلى تشجيعهنّ على الانضمام إلى مؤسستنا وتعزيز آفاق نموهن لدينا. لقد حالفني الحظ بقيادة وحدة «إن بي إف» (إلهام) التي تضمّ مصرفيات إماراتيات والعمل مع هذه المجموعة الموهوبة والمتفانية من النساء اللواتي ساعدن سيدات الأعمال الإماراتيات الأخريات على خوض مسيرتهنّ المصرفية والمالية. وقد لمست خلال تجربتي في قيادة وحدة «إن بي إف» (إلهام) تعاوناً وثيقاً بين مديرات شراكة إماراتيات واسعات الخبرة وسيدات أعمال إماراتيات زميلات لي، مما أدى إلى نتائج أعمال لافتة. كما أنني واثقة من أن المستقبل سيكون أكثر إشراقاً وأتطلع لرؤية الإنجازات المستقبلية التي ستحققها المرأة الإماراتية لدولة الإمارات».

ثقة راسخة بالنساء

قالت زينب أحمد، رئيسة وحدة «إن بي إف» (إلهام) من بنك الفجيرة الوطني للخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات: «يعمل لدينا حالياً في بنك الفجيرة الوطني 264 موظفاً إماراتياً 84% منهم من النساء. كما تتولى 46 امرأة إماراتية مناصب إدارية وعالية في البنك. ويقوم نجاحنا على ثقتنا الراسخة بالنساء في الإمارات والتزامنا بتمكينهنّ ليحققن طموحاتهنّ ويتقدمن بمسيرتهنّ المهنية».

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