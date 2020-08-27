%55.2 نمو رخص أعمال المواطنات في دبي بالنصف الأول

المصدر: دبي - بشار باغ

أظهرت بيانات قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي ارتفاع عدد رخص الأعمال الصادرة لسيدات الأعمال المواطنات من 1182 رخصة جديدة في النصف الأول 2019 إلى 1835 رخصة في أول ستة أشهر من العام الجاري، أي بنمو وقدره 55.2%.

وبلغ عدد الرخص المملوكة بشكل كامل من سيدات مواطنات 2329 رخصة بنهاية شهر يوليو الماضي، فيما وصلت حصة المواطنات من إجمالي الرخص العاملة المملوكة لمواطنين إلى 6.2%.

وتركزت أبرز الأنشطة التجارية لرخص الأعمال المملوكة من قبل المواطنات في كل من التجارة العامة، وأعمال الأصباغ والدهانات، وأعمال تبليط الأرضيات والحوائط، وتجارة العطور ومستحضرات التجميل، بالإضافة إلى أعمال النجارة وتركيب الأرضيات، وتجارة الملابس الجاهزة.

فيما تركزت أبرز الأنشطة المهنية لرخص المواطنات في صالون نسائي، خدمات إدارة المشاريع، خدمات تنظيف المباني والمساكن، مركز تجميل وعناية شخصية (نسائي)، وموفر خدمات الشركات

أما الأنشطة الصناعية، فتمثلت بشكل رئيسي في صناعة الأشغال المعدنية للمباني، ورشة للحدادة واللحام، صناعة الأبواب المقاومة للحريق، ورشة خراطة، وصناعة الأثاث المنزلي.

وركزت الأنشطة السياحية على الأنشطة التالية: منظم رحلات سياحية داخلية، وكيل سفر وسياحة، تنظيم الرحلات السياحية وتنشيطها، فندق، ومنظم رحلات سياحية خارجية.

ومن جاب آخر، أظهرت بيانات رخصة تاجر المعنية بترخيص المشاريع المدارة عبر منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، أن إجمالي الرخص المملوكة من قبل مواطنات يصل إلى 1435 رخصة، وذلك كما في 12 أغسطس الجاري، فيما تم إصدار 472 رخصة تاجر لمواطنات خلال النصف الأول من العام الجاري، وجاءت مجموعة الملابس الجاهزة في المرتبة الأولى على قائمة أهم مجموعات الأنشطة المملوكة من المواطنات».

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