«الإمارات للألمنيوم» تطلق شبكة المرأة

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أكبر شركة صناعية في دولة الإمارات خارج قطاع النفط والغاز، أمس عن إطلاق شبكة المرأة بشركة الإمارات العربية للألمنيوم احتفالاً بيوم المرأة الإماراتية للعام 2020.

ويأتي ذلك في إطار التزام الشركة التام بتعزيز التنوع والمساواة بين الجنسين داخل شركة الإمارات العالمية للألمنيوم بشكل خاص والصناعات الثقيلة بشكل عام داخل دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتهدف شبكة المرأة بشركة الإمارات للألمنيوم إلى تمكين السيدات داخل الشركة من إنشاء مجتمع يتيح لهن مشاركة معارفهن وخبراتهن. ستركز الشبكة على موضوعات ذات فائدة كبيرة وتتضمن دورات تدريبية ونقاشات ملهمة سعياً إلى مشاركة النصائح والأساليب التي يمكن اتباعها وتنفيذها. وستطلق شبكة المرأة سلسلة من حلقات النقاش الافتراضية بعنوان «كيف يمكنها ذلك؟!»، حيث ستوجه الدعوة للموظفات في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم للتحدث إلى بعض الشخصيات النسائية الملهمة من داخل وخارج شركة الإمارات العالمية للألمنيوم والاستماع إلى قصص نجاحهن وتبادل أفضل الخبرات.

الجدير بالذكر أن السيدات يشغلن أكثر من 19 % من المناصب الإشرافية في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم. وقال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: «يجب أن يكون تعزيز التنوع والمساواة بين الجنسين وحث الجميع على المساهمة هدفاً سامياً تسعى إليه جميع الشركات.».

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