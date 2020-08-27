أول وأصغر طيّارة: تجربتي لا تقدر بثمن

قالت عائشة الهاملي أول وأصغر إماراتية تقود الطائرات، وهي أيضاً أول ممثل دائم لدولة الإمارات في مجلس منظمة الطيران المدني الدولي «الايكاو» وأصغر مندوبة في تاريخ المنظمة، إن تجربتها في مجال الطيران لا تقدر بثمن وقد أعطتها الفرصة لشحذ مهاراتها في الطيران، مشيرة إلى أنها التحقت بالهيئة العامة للطيران المدني منذ سنوات عدة، وأضافت أن المرأة الإماراتية لعبت دوراً حيوياً في قصة النجاح التي شهدها قطاع الطيران بفضل موهبتها وتفانيها في العمل في مختلف المجالات وهي تحاول أن تثبت نفسها أكثر وتجربة المرأة في قيادة الطائرة إيجابية، إذ سخرت نفسها رغم كل الظروف التي تحيط بها ورغم الالتزامات العائلية إلا أنها تميزت في هذا المجال.

وأوضحت الهاملي أن المرأة الإماراتية محظوظة بقيادتها الرشيدة التي توفر لها كل الدعم الممكن لمساعدتها على تطوير نفسها والارتقاء بمهاراتها وتمكينها في كافة المجالات بما فيها قطاع الطيران. وفي رسالتها للمرأة الإماراتية قالت الهاملي إن المرأة الإماراتية مطالبة بمزيد من العمل على تطوير مهاراتها لأن قطاع الطيران قطاع تنافسي عالمي وإن فرص التطوير والتدريب متوفرة ويجب أن تستفيد منها حتى تلعب دوراً أكبر في تطوير قطاع الطيران مستقبلا.

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