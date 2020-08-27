%90 أيادٍ وطنية ناعمة تصنع الأدوية بـ«جلفار»

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبوالفتوح

أكد يوسف علي محمد نائب رئيس مجلس إدارة الخليج للصناعات الدوائية (جلفار)، أن تخصيص يوم 28 أغسطس، ليكون يوماً للمرأة الإماراتية، لفتة حكيمة من قيادتنا الرشيدة، لتشجيع وتكريم المرأة على نجاحها، وما تحققه من تميز في كل القطاعات وخاصة قطاع صناعة الأدوية، مؤكداً أن بنت الإمارات تقوم اليوم بدور رئيسي ومؤثر في مسيرة التنمية والنهضة التي تشهدها الدولة، في مواقع عملها وبيتها، وهو ما أظهرته تقارير التنافسية العالمية التي أشادت بالإمارات وقيادتها الرشيدة في مجال التوازن بين الجنسين في جميع ميادين العمل.

وأشار إلى أن المرأة الإماراتية تحتل المقدمة في الوظائف بالشركة بنسبة 90% من الكادر الوطني، ونسبة 8% من إجمالي الوظائف، حيث تعمل بنت الإمارات في وظائف الصيدلة، والهندسة الكيميائية، والفيزياء الطبية، والعلوم، والمالية، مؤكداً أن الشركة حريصة على تمكين المرأة الإماراتية للقيام بدورها الوطني، وفق الخطط الاستراتيجية وبرامج التدريب والتأهيل، لتمثل مصدراً ضمنياً وجوهرياً في دعم مسيرة التنمية الإماراتية.

ثمرة الرعاية

وقالت أسماء الزعابي مديرة التوطين في جلفار: تحصد المرأة الإماراتية عاماً بعد عام ثمرة دعم ورعاية قيادتنا الرشيدة، والقيام بدورها كشريك مهم في تحقيق الإنجازات التاريخية للدولة في كل المجالات، فمسيرتها في قطاع صناعة الدواء تعتبر من أبرز المحطات كامتداد لحضورها في مختلف ميادين العمل على المستوى الوطني، حيث تدرجن من موظفات إلى رئيسات أقسام، في ظرف سنوات بسيطة، أثبتن خلالها جدارتهن في الإدارة وتحمل المسؤولية، نتيجة تطبيق استراتيجية استقطابهن وإعدادهن من خلال البرامج التدريبية والمزايا التي تمنح لهن.

وأضافت الزعابي التي تدرجت في الوظائف الإدارية منذ 20 عاماً: اهتمام جلفار بدعم التوطين لاقتحام المجالات غير الشاغرة بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين لتوفير جميع التخصصات أمام أبناء وبنات الإمارات، وتقديم المنح الدراسية للمواطنين والمواطنات بمتابعة من الإدارة العليا بهدف تحفيز الكوادر البشرية النسائية لمواصلة التميز المهني، وخلق بيئة عمل منتجة ومشجعة على الإبداع والابتكار وضمان أعلى مستويات السعادة للموظفات، وطرح برنامج إعداد القادة الذي يستهدف الارتقاء بالمناصب.

برامج التمكين

وقالت روضة عبد الرحمن الشعيمي، مدير مؤهل إنتاج: التحقت بالعمل في جلفار ضمن الدفعة الأولى للمواطنات منذ 20 عاماً، وعملت في أول وظيفة كفني خط إنتاج وبعدها كمشرفة إنتاج في غرفة العمليات، ثم ترقيت إلى مساعد مدير، وبعدها أصبحت مديرة قسم الإنتاج، وتعلمت الكثير من الشركة وأهمها الحفاظ على منتج «صنع في الإمارات»، مؤكدة أن البدايات تحمل دائماً الكثير من التحديات، حيث ساهمت برامج التمكين والتعليم باكتساب الخبرات التي أهلتني لأكون المرأة الوحيدة في خط الإنتاج بجلفار.

جدارة

حليمة حمدون النقبي، مديرة الموارد والمصادر في قسم المشاريع بجلفار الدوائية، تقول أكملت 20 عاماً منذ أن بدأت بالعمل كفني حاسب آلي ثم تدرجت إلى سكرتيرة بقسم المشاريع وبعدها مساعدة نائب المدير ومن ثم ترقيت مديرة للقسم، مؤكدة أن المرأة الإماراتية أثبتت جدارتها بشغل الوظائف القيادية في مختلف القطاعات، مشيرة إلى أن القسم مسؤول عن إنشاء وصيانة المباني التابعة لجلفار والتي تشمل 12 مصنعاً في رأس الخيمة، إلى جانب المصانع الأخرى خارج دولة الإمارات.

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