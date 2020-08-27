ندى النقبي: أرقام تجسد الريادة

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

قالت ندى عسكر النقبي مدير عام مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة في يوم المرأة الإماراتية: «لا يسعنا إلا أن نشعر بالفخر الكبير لتاريخ من الإنجازات المرموقة التي حققتها ومازالت تحققها ابنة هذا الوطن المعطاء وعلى مختلف الأصعدة».

مشيرة إلى النجاحات التي حققتها مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة في ظل الرعاية والدعم الكبير الذي تجده من قرينة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد بن سلطان القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة.

ومن الإنجازات التي تحققت حسب النقبي: «تتويج اللاعبات بعدد 714 ميدالية منها 272 ذهبية وعدد 211 فضية وعدد 231 برونزية (وأبرزها الحصول على ذهبية العرب للاعبات المبارزة: لطيفة الحوسني - العنود مبارك - ريم الشماع - دانا الشطاف، وإنجازات محلية ودولية للفارسة نادية تريم، وإحراز بطولة آسيا للاعبتي الكاراتيه حوراء العجمي وفاطمة الخبيصي، فضلاً عن المشاركة بأولمبياد الأرجنتين للناشئات 2018 عبر لاعبة الرماية لطيفة المازمي».

وتابعت قائلة: «يبلغ عدد لاعبات الفرق الرياضية 1000 لاعبة، وتم تأهيل وتدريب 25 حكمة مواطنة (15 في كرة السلة و3 في القوس والسهم و4 في كرة الطاولة و3 في المنارة) وعدد 5 مدربات مواطنات على مستوى احترافي 4 في كرة السلة وواحدة في الكرة الطائرة».

وكشفت أن المؤسسة تنفرد بالعديد من المميزات فهي: أول مؤسسة تعنى برياضة المرأة في الدولة، وتمتلك أول صالة للعبة القوس والسهم للسيدات على مستوى الشرق الأوسط مطبق بها أحدث الأجهزة الإلكترونية المعتمدة دولياً، وأول من نظم البطولة العربية 3x3 عام 2016.

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