نورة السويدي: خطوات ثابتة نحو الـ«خمسينية»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أكدت نورة خليفة السويدي مديرة الاتحاد النسائي العام، أن قرار سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، بتخصيص يوم للمرأة الإماراتية من كل عام في الثامن والعشرين من أغسطس، يعتبر وسام شرف وفخر وتكريم للمرأة الإماراتية، وخصوصاً بعدما تم إطلاق شعار الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية هذا العام (التخطيط للخمسين: المرأة سند للوطن).

وقالت السويدي إن اختيار شعار العام يأتي توافقاً مع شعار الدولة الذي أعلن عنه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بأن عام 2020 عام الاستعداد للخمسين.

ربط

وأضافت: إن ربط سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لشعار الدولة بين التخطيط للخمسين وأن المرأة سند للوطن له معان ودلالات عميقة أهمها التأكيد على حجم المسؤولية الملقاة على المرأة في دعم ومساندة الجهود التنموية للدولة في مختلف القطاعات، والقطاع الرياضي ورياضة المرأة لا تنفصل عن تلك القطاعات الحيوية والمهمة التي تأتي ضمن اهتمامات سموها المباشرة.

وأكدت أن الاتحاد النسائي العام يعمل وفق نهج تشاركي مع شركائه الاستراتيجيين في القطاع الحكومي (الاتحادي والمحلي) والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني على مراجعة الاستراتيجية الوطنية للتمكين وريادة المرأة 2015 -2021 مع قرب انتهاء إطارها الزمني وتقييم أدائها خلال السنوات الماضية من أجل الخروج باستراتيجية محدثة تضمن تحقيق الموازنة بين احتياجات المرأة المستجدة وبين التوجهات الحكومية.

نجاح

ونوهت بأن الفترة الماضية نجحت رياضة المرأة في تحقيق العديد من المكاسب داخلياً وخارجياً، منها المشاركة الناجحة للدولة في النسخة السادسة من الدورة الرياضية لرياضة المرأة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي أقيمت في دولة الكويت، وتوجت بحصاد دولة الإمارات لـ«56 ميدالية» وهو رقم قياسي لم يتحقق من قبل، وذلك إلى جانب الإنجاز غير المسبوق لصاحبات الهمم في أول مشاركة لهن في دورة رياضة المرأة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتحقيقهن 30 ميدالية من جملة الـ «56» التي أحرزتها الإمارات ليتوجن بالمركز الأول في بطولة ألعاب القوى، وهو أمر يدعو للفخر والاعتزاز ويجسد الرعاية الخاصة التي تجدها صاحبات الهمم في دولة الإمارات.

جهود

وفي إطار المساهمة في جهود الدولة في التصدي لفيروس «كوفيد 19» نفذ الاتحـاد النسائـي العـام مجموعة من المبادرات بالتعاون مع مبادرة زايد العطاء برعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، حيث إنه في ظل الظروف الراهنة لا بد من تعاون وتكاتف جميع الجهات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني لتكوين منظومة عمل متكاملة وشاملة في مواجهة جائحة «كورونا».

وتمثل التعاون في مبادرات هدفت إلى تبنى سلسلة من البرامج والإجراءات الاحتياطية لحماية الكوادر الطبية والإسهام في تقديم الدعم اللازم لهم في التصدي لجائحة «كوفيد 19» وتضمنت توفير مستلزمات الوقاية والحماية للكوادر الطبية العاملة في مجال الأمراض المعدية من خلال توفير ملابس طبية خاصة صنعت بأياد إماراتية، وهي رسالة شكر وعرفان لخط دفاعنا الأول في مواجهة فيروس «كوفيد 19»، وهي جهود سهلت من العودة لممارسة جميع الأنشطة الرياضة في الفترة الماضية بصورة آمنة وفق البروتوكول الصحي المعلن في الدولة.

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