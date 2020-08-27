مبارك المنهالي: النساء سند الوطن

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

أكد مبارك صالح المنهالي، مدير الإدارة الفنية في اتحاد الإمارات للجوجيتسو، أن المرأة سند المجتمع الإماراتي، قائلاً: «في إطار الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية أقول إن المرأة سند للوطن في كل المجالات، وأن الاتحاد يعمل على تطوير جيل جديد من اللاعبات القادرات على تحدّي أقوى المنافِسات في العالم، ولطالما كانت لاعبات الجوجيتسو مصدر فخر لنا بأدائهنّ المتميز على بساط المنافسات الدولية، وكنّ سفيرات متميزات لدولة الإمارات. وبفضل مبادرات مثل بطولة أم الإمارات للجوجيتسو وبرنامج الجوجيتسو المدرسي، نؤكد التزامنا بتطوير جيل جديد من اللاعبات المتميزات، يسهم في تعزيز إنجازات بنات الإمارات في كل المحافل، ويسهم في رفع علم الدولة بكل البطولات».

وأضاف، أن منافسات الجولة الثالثة والختامية من بطولة «أم الإمارات» لجوجيتسو السيدات، التي تنطلق اليوم بمشاركة نخبة من لاعبات أندية الدولة المواطنات في مختلف الفئات والأوزان، وتستضيفها صالة جوجيتسو أرينا في مدينة زايد الرياضية بالعاصمة أبوظبي، ستوفر المنصة المناسبة لتقييم أداء اللاعبات على البساط، وتعزيز استعداداتهن قبل انطلاق بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو 2020 خلال الفترة بين 18-21 نوفمبر المقبل.

وقال: «كان للمعسكر التدريبي المغلق دور كبير في جمع اللاعبين معاً بعد توقف النشاط والبطولات لفترة طويلة. ومن خلال معسكر السيدات استعادت اللاعبات لياقتهن ومرونتهن الحركية، مع تطوير الجوانب الفنية لديهن تحت إشراف مدربات على أعلى مستوى من الكفاءة، وتضع اللاعبات نصب أعينهن اليوم تحقيق أداء جيد في بطولة كبيرة تحمل اسماً غالياً على نفوس كل الإماراتيين وهو «أم الإمارات».

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