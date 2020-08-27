نورة الجسمي: الإماراتيات نموذج يُحتذى به

المصدر: دبي - البيان الرياضي

قالت نورة الجسمي، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للدراجات، رئيسة اللجنة النسائية والتسويق والتطوير، إنه يحق للمرأة الإماراتية أن تفخر بالإنجازات التي تحققت لها ما يجعلها شريكاً أساسياً في عملية التنمية، حيث أصبحت نموذجاً إقليمياً يُحتذى به للكثير من النساء في العالم، بفضل الدعم الكبير من القيادة الرشيدة التي تتبع سياسة تمكين المرأة في كافة المجالات وليس الرياضية فقط.

لافتة إلى أن المرأة في دولة الإمارات محظوظة بدعم ورعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات»، ودعم واهتمام ورعاية حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، كلها عوامل تجعل من بنت الإمارات تخطو بثقة كاملة لتقلد أرفع المناصب طالما كانت تملك الفكر والرؤية والاستراتيجية والطموح والبرنامج الذي يطور المكان الذي تترشح لرئاسته.

موضحة أن من ثمرات هذا الدعم والتمكين الذي تجده المرأة ورياضة المرأة في الدولة أنها الآن على أعتاب تولي رئاسة اتحاد الإمارات للدراجات الهوائية عبر ترشحها لهذا المنصب في الدورة الانتخابية الجديدة 2024-2020 بتزكية نادي النصر برئاسة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية والصناعة، وهو أمر يؤكد أن تمكين المرأة في مجال الرياضة بات واقعاً معاشاً.

وأشادت الجسمي بما وجدته من تقدير من مجلس الإدارة، ومن الاتحاد الدولي للدراجات، بعد نجاحها في قيادة فريق العمل لطواف دبي النسائي الدولي، الذي نظم لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط، بمشاركة 17 فريقاً من مختلف دول العالم، من بينها فريق الإمارات، الذي حقق نجاحاً كبيراً على المستويين الفني والجماهيري، وأكد قدرة أبناء الإمارات على تنظيم وإنجاح أكبر البطولات.

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