روضة المحرزي: المرأة عنصر فاعل في النهضة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أكدت روضة المحرزي رئيس لجنة المرأة والرياضة بمجلس دبي الرياضي، أن المرأة الإماراتية، حظيت باهتمام القيادة الرشيدة منذ قيام الاتحاد، وحرصت القيادة على تمكين المرأة في مختلف المجالات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والرياضية، وباتت المرأة عنصراً فاعلاً في النهضة الشاملة التي تشهدها الدولة، وعلى خطى الآباء المؤسسين للاتحاد، تمضي القيادة الحكيمة للدولة في رعاية المرأة، وتوفير كل السبل والمقومات التي تؤهل المرأة للقيام بواجباتها في مسيرة بناء الدولة والمجتمع.

وتوّج هذا الاهتمام بإعلان سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، تاريخ 28 من شهر أغسطس، يوماً للمرأة الإماراتية، تقديراً لدورها الفعال.

وعلى مستوى إمارة دبي، تولي حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رياضة المرأة اهتماماً كبيراً، وساهم دعم سموها في تطوّر وتمكين المرأة رياضياً، وفي تميزها في أداء عملها، وتوج هذا الاهتمام في إطلاق دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات، التي تعد رافداً مهماً لرياضة المرأة في الدولة.

قصص النجاح

وقالت روضة المحرزي: «نجحت المرأة الإماراتية في صناعة العديد من قصص النجاح، والوقوف على منصات التتويج في المحافل المحلية والدولية في مختلف المنافسات الرياضية».

وأضافت: «الإماراتيات لديهن عزيمة وإصرار على استثمار الدعم والرعاية الكريمة من القيادة الرشيدة، لتحقيق المزيد من الإنجازات والنجاحات لرفع علم الإمارات في المحافل القارية والعالمية».

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