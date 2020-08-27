الإمارات تدعم بنغلاديش بمساعدات إنسانية جراء الفيضانات

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن تقديم دعم لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، عبر تسيير شحنة مساعدات إلى منطقة كوكس بازار في جمهورية بنغلاديش الشعبية، وذلك جراء الأمطار الغزيرة، التي تسببت بفيضانات ضربت المنطقة ومخيم كوكس بازار، الذي يستضيف أكثر من مليون لاجئ من الروهينغا.

وأكدت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي أهمية هذا الدعم خصوصاً في ظل انتشار جائحة «كوفيد 19».

نهج

وقالت: «إن هذا الدعم يؤكد استمرار نهج القيادة الرشيدة في دعم الشعوب، التي تعاني من الصعاب وتدهور الحالة المعيشية».

وأوضحت أنها «تمكنت خلال زيارتها السابقة إلى منطقة كوكس بازار من النظر عن قرب إلى الأوضاع الإنسانية للاجئي الروهينغا، والاستماع إلى احتياجاتهم واحتياجات المجتمع المستضيف في بنغلاديش»، وأعربت عن تقديرها لدور جمهورية بنغلاديش والأعباء التي تتحملها في مثل هذه الظروف الصعبة.

ورحب فيليبو جراندي، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وقال: «إن هذا البادرة جاءت في الوقت المناسب من دولة الإمارات، وتأتي في وقت حرج، وسيساعدنا في توصيل مواد الإغاثة المنقذة للحياة إلى لاجئي الروهينغا الذين هم في أمس الحاجة إلى مأوى قبل موسم الأعاصير، حيث يعيش العديد من اللاجئين في ملاجئ مؤقتة، وفي مخيمات مكتظة، كما يضيف الطقس القاسي والأمطار الغزيرة والعواصف الرعدية إلى التحديات المرتبطة بجائحة وباء «كوفيد 19»، التي تواجه اللاجئين والمجتمع المضيف في بنغلاديش».

شراكة

ويذكر أن هذه الشراكة بين دولة الإمارات العربية المتحدة ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في بنغلاديش هي استكمال لشراكات سابقة، كما أنها تأتي ضمن سلسلة الجهود الإماراتية المستمرة لدعم قضايا اللاجئين والمجتمعات المستضيفة لهم.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز