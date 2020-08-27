الريسي: دعم قادتنا وراء تمكين النساء

تقدم اللواء د. أحمد ناصر الريسي رئيس اللجنة المنظمة العليا لبطولة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك العالمية لرماية السيدات بالتهنئة إلى «أم الإمارات» سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، الذي يصادف يوم غد الجمعة الثامن والعشرين من أغسطس من كل عام، متمنياً لسموها موفور الصحة والمزيد من التقدم للمرأة الإماراتية.

وقال: إن الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية يعكس التقدير والاحترام والتأكيد على حقوقها وأهمية دورها كونها شريكاً رئيسياً للرجل، والاحتفال بإنجازاتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والرياضية، وقد سارت القيادة الرشيدة في هذا الميدان على نهج القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وأعطى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات الحق للمرأة بأن تشارك الرجل في ميادين العمل المتعددة، من خلال التمكين بمختلف أشكاله السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية.

وأشار إلى أنه منذ إطلاق سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة الإماراتية عام 2015 شهدت مسيرة المرأة قفزات نوعية متعددة ألقت بظلالها على كل مناحي الحياة في مجتمع الإمارات لتواكب التقدم المستمر، الذي شهدته في كل الميادين، وقد سعت الاستراتيجية إلى تمكين وبناء قدرات المرأة الإماراتية، وتذليل الصعوبات أمام مشاركتها في المجالات كافة، لتتبوأ مكانتها اللائقة.

وأضاف: «تشارك المرأة الإماراتية نساء العالم الاحتفال السنوي بيوم المرأة الإماراتية هذا العام، في ظل التغيرات والتطورات، التي طرأت على حياة المرأة في الإمارات أعطتها الأمل والطموح بأنها كانت فعلاً عند حسن ظن الدولة والمجتمع بها من خلال الإنجازات، التي حققتها في ميادين العمل المختلفة.

ويعود الفضل في التطور الذي طال حياة المرأة الإماراتية إلى المغفور له، بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي نادى بإفساح المجال للمرأة لتأخذ دورها في المجتمع لتحقيق ذاتها ومشاركتها في التنمية الطموحة في البلاد، وكذلك منحها جميع حقوقها في رعاية أسرتها وأبنائها دون انتقاص من حقها في العمل الميداني في قطاعات الدولة المختلفة».

ووجه اللواء د. أحمد ناصر الريسي الشكر والعرفان إلى «أم الإمارات» سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك على مكرمتها العالمية غير المسبوقة بإقامة بطولة العالم لرماية السيدات لدعم رماية السيدات في شتى بقاع الأرض، والارتقاء بمستواهن الفني لتجسد بهذه المكرمة معاني الخير والعطاء للإنسانية جمعاء، وشملت البطولة برعاية ودعم سموها حتى حلقت بنجاحاتها في سماء اللعبة، لتصبح قبلة كل راميات العالم سواء في المسدس أو البندقية أو الخرطوش.

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