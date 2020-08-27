منى الشامسي: منهج عالمي

قالت المستشارة والمحامية منى خليفة الشامسي وهي محامية متخصصة في القضايا والأنظمة والتشريعات الرياضية وعضو اللجنة الدولية لتشريع القانون الرياضي الدولي، إنّ فكر سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، «أم الإمارات» بات منهجاً يدير رياضة المرأة في العالم وليس على مستوى دولة الإمارات فحسب. ومشيدة بدور وقيادية الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مؤسسة الشيخة فاطمة بنت هزاع الثقافية، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية ورئيسة نادي أبوظبي للسيدات ونادي العين للسيدات، في دعم رياضة المرأة وهى تسير على نهج «أم الإمارات».

وثمنت جهود نورة خليفة السويدي مديرة الاتحاد النسائي العام، والتي تطبق منهاج وفكر سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، مشيرة إلى أنها تعلمت منها الكثير من خلال عملها معها سواء داخل الدولة أو خارجها كمديرة للبعثات الرياضية التي تتولى رئاستها.

لافتة إلى الإنجازات الكبيرة التي حققتها بنات الإمارات إبان مشاركتها في الدورة الرياضية السادسة لرياضة المرأة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي استضافتها دولة الكويت العام الماضي بنيل 56 ميدالية ملونة.

مشيرة إلى أن تجربة دولة الإمارات في مجال تمكين المرأة وريادتها أصبحت نموذجاً داخل الدولة ولكثير من الدول الأخرى.

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