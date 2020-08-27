شرطة دبي تعرّف ضباط الارتباط بـ«المؤشرات الشرطية العالمية»

المصدر: دبي - البيان

باشرت القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة بالإدارة العامة للتميز والريادة تعريف ضباط الارتباط من مختلف دول العالم بآلية المشاركة في منصة «المؤشرات الشرطية العالمية»، الهادفة إلى جمع كل المؤشرات والإحصاءات من الجهات الشرطية المختلفة، ثم تحليلها وصولاً إلى إصدار «تقرير التنافسية الشرطية العالمي»، والذي سيكون الأول من نوعه في مجال المؤشرات التنافسية الأمنية على مستوى العالم، والذي سيتم إطلاقه في القمة الشرطية العالمية المُقبلة في دبي عام 2022. ونظمت الإدارة العامة للتميز والريادة، لقاءً تعريفياً لضباط الارتباط في نادي الضباط بمنطقة القرهود، وذلك لتعريفهم بمحتويات منصة «المؤشرات الشرطية العالمية»، والتي أطلقتها شرطة دبي العام الماضي، بتوجيهات من معالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، خلال فعاليات ملتقى أفضل التطبيقات الشرطية لتكون مرجعاً عالمياً يختص بالمؤشرات الشرطية.

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