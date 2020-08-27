تسريع العمل بتطوير تقاطعي المرخانية ونفق عشارج بالعين

المصدر: العين – داوود محمد

شهدت الطرقات الرئيسية في مدينة العين تحولاً كبيراً في تطوير شبكة الطرقات والتحويلات الداخلية، وتحويل معظم الدوارات القديمة إلى شبكة من الطرقات والأنفاق الحديثة والتقاطعات الضوئية، بهدف توفير انسيابية للحركة المرورية وتخفيف الازدحام، حيث يتم الآن إنجاز تطوير المرحلة الأخيرة من تقاطعي المرخانية وتحويل دوار عشارج إلى نفق بتكلفة 183 مليون درهم وبطول 18 كيلو متراً.

وتم خلال الربع الثاني من العام الجاري تسريع وتيرة العمل لإنجاز المشروع، وتنفيذه بأقل من المدة المقررة بسنتين، نظراً لأهمية الموقع كونه المدخل الرئيس لمدينة العين من جهة دوار توام للقادمين إلى المدينة من أبوظبي، إضافة لوجود جامعة الإمارات وكذلك جامعة أبوظبي حيث سيتم ربطها جميعها بوسط المدينة ومداخلها الجانبية، ما يسهم في تسهيل الحركة المرورية، والعمل على رفع الكفاءة العملية على الطرقات الداخلية للمدينة. ويجري العمل على تحويل دوار منطقة المرخانية إلى تقاطع محكوم بتوفير إشارة ضوئية، ويتم تحويل دوار عشارج إلى نفق وأعلاه تقاطع محكوم بإشارة ضوئية.

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