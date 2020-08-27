425 كيلومتراً مسارات الدراجات الهوائية في دبي

المصدر: دبي - البيان

تفقد معالي مطر محمد الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، ومعالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، مشاريع البنية التحتية الخاصة بمسارات الدراجات الهوائية، ومعابر المشاة التي تنفذها الهيئة في دبي، والتي يأتي تنفيذها ترجمة لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تطوير جودة الحياة في المدينة لتحقيق السعادة للسكان، والتحول نحو النقل المستدام، كما تأتي تنفيذاً لتعليمات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بجعل مدينة دبي صديقة للدراجات الهوائية، عبر توفير البدائل المناسبة لتشجيع السكان على ممارسة رياضة ركوب الدراجات الهوائية، وذلك تحقيقاً لرؤية دبي 2021. واطلع الطاير والمري على مشروع مسارات الدراجات الهوائية التي تنفذها الهيئة وفق أعلى المواصفات العالمية، بهدف ربط المناطق الأكثر حيوية في الإمارة بمحطات وسائل المواصلات العامة المختلفة، حيث بلغ إجمالي طول مسارات الدراجات الهوائية المنفذة حتى بداية العام الجاري 425 كيلومتراً، وتعتزم الهيئة رفع أطوال مسارات الدراجات إلى 647 كيلومتراً بحلول عام 2025.

وتفقد الطاير والمري مشروع جسر المشاة على شارع الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، في منطقة المارينا، والذي يتميز بتصميمه المستوحى من الطبيعة العمرانية للمنطقة، وهو أول جسر في دبي يربط بين 4 جهات في تقاطع حيوي هو تقاطع شارع الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود مع الشارع الغربي، بالقرب من جميرا بيتش ريزيدنس (JBR)، ويبلغ طول الجسر 65 متراً، وتقدر طاقته الاستيعابية بنحو 8000 شخص في الساعة في الاتجاهين.

وأوضح معالي مطر الطاير: «إن تنفيذ جسور المشاة في إمارة دبي، يأتي في إطار رؤية استراتيجية السلامة المرورية لإمارة دبي الهادفة لـ«صفر وفاة»، لتكون إمارة دبي، الأكثر أماناً في العالم في مجال السلامة المرورية بحلول عام 2021، وتعمل الهيئة وفق معايير محددة لتحديد مواقع تنفيذ جسور المشاة في إمارة دبي، وذلك من خلال دراسات مرورية تراعي كثافة الحركة المرورية، وعدد حوادث المشاة والوفيات، والحد الأقصى لسرعة الطريق، وعدد مسارات الطريق، وكثافة حركة السكان على جانبي الطريق، والمسافة لأقرب معبر مشاة، وموقع مواقف حافلات المواصلات العامة، إضافة للمناطق التي تتركز فيها الأسواق والمؤسسات، والمواقع التي تسجل فيها نسبة كبيرة من حوادث الدهس».

وأشاد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، في ختام الجولة بجهود هيئة الطرق والمواصلات في دبي في تطوير البنية التحتية الخاصة بمسارات الدراجات الهوائية، مؤكداً أن جهود الهيئة تسهم في تعزيز ثقافة استخدام الدراجات الهوائية، والارتقاء بجودة الحياة في دبي.

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قال معالي مطر الطاير: «ارتفع عدد جسور المشاة في دبي من 13 جسراً عام 2006 إلى 116 جسراً عام 2020، وتعتزم الهيئة تنفيذ 34 جسراً للمشاة خلال الفترة من 2021 إلى 2026، ليرتفع إجمالي عدد جسور المشاة إلى 150 جسراً، مشيراً إلى أن جهود الهيئة في تحسين سلامة المشاة ساهمت في خفض وفيات حوادث المشاة في دبي بنسبة 76.5% خلال الفترة من 2007 إلى 2019».

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