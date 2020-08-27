شرطة عجمان تناقش مبادرات سعادة العاملين

المصدر: عجمان - البيان

ترأس اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي القائد العام لشرطة عجمان اجتماع اللجنة العليا الدائمة لشرطة عجمان والمنعقد «عن بُعد»، عبر تقنية الاتصال المرئي، بحضور العميد عبدالله سيف المطروشي مدير عام العمليات الشرطية، والعميد مبارك خلفان الرزي مدير المؤسسة العقابية والإصلاحية بعجمان، وأعضاء اللجنة من مديري الإدارات بشرطة عجمان.

وتم خلال الاجتماع عرض ومناقشة تقرير السعادة والإيجابية، وجودة الحياة في بيئة العمل، إضافة إلى طرح عدد من المبادرات، التي تعزز رضا وسعادة العاملين ومناقشة سبل تحقيقها، بما يرفع نسبة السعادة والإيجابية في بيئة العمل الشرطي.

كما تم مناقشة نتائج تطبيق مؤشرات الأجندة الوطنية ومتابعة تحقيقها، وفق للخطة المعتمدة، إضافة إلى عرض ومناقشة المؤشرات الاستراتيجية.

وفي الختام ثمن اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي الجهود المبذولة لأعضاء اللجنة العليا الدائمة، والعمل على تحقيق مؤشرات الأجندة الوطنية، والمؤشرات الاستراتيجية للقيادة، بما يعزز الرضا والسعادة ويدعم تميز مسيرة شرطة عجمان.

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