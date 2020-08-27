عصف ذهني في «نيابة دبي» لرفع سعادة المتعاملين

المصدر: دبي- البيان

ناقشت النيابة العامة في دبي إجراءات طلب تسجيل بلاغ جنائي، وآلية عمل ملفات إبداء الرأي، وذلك خلال جلسة عصف ذهني، بحضور المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام لإمارة دبي، والمستشار خليفة بن ديماس المحامي العام الأول، رئيس المكتب الفني للنائب العام، وعدد من رؤساء النيابات، ويأتي ذلك في إطار تسريع الإجراءات، وإيجاد الحلول للمعوقات، بما يصب في مصلحة المتعاملين، ويرقى لتوقعاتهم عن خدمات النيابة. وشهدت الورشة تشكيل مجموعات وفرق عمل من أعضاء وموظفي الدائرة من مختلف الوحدات التنظيمية، حيث قام كل فريق بالعمل على طرح عدد من الأفكار حول أبرز الملاحظات المرتبطة بطلب تسجيل بلاغ جنائي وملفات إبداء الرأي.

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