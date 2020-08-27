50 % خصم «إسعاد» في جامعة «سان جوزيف»

المصدر: دبي- البيان

جددت لجنة بطاقة إسعاد التابعة للقيادة العامة لشرطة دبي عقدها مع جامعة سان جوزيف بدبي، للعام الثالث على التوالي، موفرة بذلك خصماً حصرياً لحاملي البطاقة بنسبة 50% على الرسوم الإجمالية لبرامج الجامعة في كل التخصصات، ويأتي ذلك تنفيذاً لبنود عقد تجديد الانضمام الذي اعتمدته منى العامري، رئيسة لجنة بطاقة إسعاد، ونسرين أبيض مديرة جامعة سان جوزيف بدبي.

ومن جانب آخر، زار زكريا سيف، ممثل قطاع التعليم في لجنة بطاقة إسعاد، مقر الجامعة، حيث كان في استقباله نسرين أبيض، التي قدمت له شرحاً تفصيلياً حول البرامج التي تقدمها الجامعة، ومستوى إقبال الطلاب من حملة بطاقة إسعاد على الدراسة في كليات الجامعة، خلال السنوات الثلاث الماضية.

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