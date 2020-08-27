التشكيليات الإماراتيات يثمنّ دعم القيادة الرشيدة

المصدر: دبي - وفاء السويدي

ثمّنت تشكيليات إماراتيات دعم القيادة الرشيدة، وأكدن أن حركة التنمية الثقافية والفنية في الدولة حققت إنجازات كبيرة، ومهّدت بيئة حاضنة للمواهب الإبداعية في مختلف المجالات، ووضعت الفنانة الإماراتية في صدارة المشهد الإبداعي، وشكلت مسيرة المرأة الإماراتية ونهضتها جزءاً لا يتجزأ من مسيرة الوطن، وهو يعكس تطور المجتمع، وقد كانت مشاركة المرأة وتفعيل دورها في المجتمع مؤشراً على رقي المجتمع ونهضته.

جائزة الدولة

وقالت الفنانة الدكتورة نجاة مكي: أهنئ كل امرأة في هذا اليوم سواء أكانت تعيش في دولة الإمارات أم في دول العالم، لأن إنجازات المرأة هي دائماً أساس الحب والسلام والطاقة الإيجابية التي تغرزها الأم وتبثها بأبنائها ومجتمعها. اعتز بأني من دولة الإمارات، فقد حظيت كفنانة إماراتية بدعم كبير من القيادة الرشيدة التي تدعم الثقافة بوجه عام والفن بوجه خاص، وقد حصلت على جائزة الدولة التقديرية، والتي هي محل اعتزاز وبمثابة تاج أضعها على رأسي.

وأضافت: أشكر قيادتنا الرشيدة على اهتمامها بإبداعات المرأة والفن وبالفنانين، وهذا يدل على مدى الوعي والاهتمام بالجانب الثقافي والفني. ويتحقق دعم المرأة من خلال الكثير من الإنجازات مثل المشاركة بالفعاليات، حيث شاركت بالعديد منها في الدولة والدول العربية والأجنبية مع بعض الزملاء من الفنانين، أشكر قيادة دولة الإمارات لهذا الاهتمام بالمرأة وإنجازاتها وكل عام وكل امرأة بخير وصحة وسعادة.

الخط العربي

وأكدت الخطاطة والفنانة مريم البلوشي أن الفن هو لغة الحضارة والثقافة، وهو يعبر عن المجتمع ويعكس صورته. والفنانون هم صورة الإبداع المشرقة التي تمثل رسالة إنسانية للعالم عن قضايا ورسائل المجتمع الذي يأتون منه، وقالت: نحن في الإمارات اليوم تسعى قيادتنا لأن تكون الثقافة والفن هو واجهة أولى، ويبرز في هذا الاهتمام بالمرأة، لا سيما الفنانة.

وتابعت: الإمارات و«أم الإمارات» وقادتنا لم يبخلوا يوماً على المرأة في أي شي، وعملوا على تذليل الصعاب أمامها ضمن استراتيجية الدولة.

مقيم مشارك

وأشادت أسماء خالد بالحمر، الفنانة التشكيلية والأستاذة بجامعة زايد بكلية الفنون والصناعات الإبداعية، بالدعم الكبير الذي حصلت عليه المرأة من الحكومة الرشيدة، وقالت: الفنان عندما يكون مجتهداً في عمله ومواظباً، يحصل على الفرص.

وتابعت: رجعت للتدريس بجامعة زايد لأعطي مرة أخرى، ممتنة كل الامتنان للهيئات الحكومية والهيئات الداعمة للفنون بشكل عام، وحالياً تم اختياري كمقيّم مشارك في معرض سكة الفني لعام 2021، وهي فرصة مهمة، فقد جاء ترشيحي بجانب المقيم المشارك للمعرض وهو الفنان الإيطالي جوسيبيه كستيلو، وأقول إن الفرص دائماً تأتي إذا حافظنا على المواظبة على العمل في هذا المجال، ودولتنا لا تنسى شخصاً مجتهداً.

المتاحف الفنية

ونوهت الفنانة التشكيلية مهرة الفلاحي بمكانة المرأة الإماراتية وما وصلت إليه، وقالت: اليوم وصلت المرأة الإماراتية إلى مناصب عدة، وهي نعمة من الله أن تأخذ المرأة الإماراتية حقوقها وتحصل على الدعم الكامل أيضاً من دولتها، وأصبحت تثبت نفسها في مواقع ونشاطات منوعة منها الفنون التي تدرّس في الجامعات وتلاقي الاهتمام والدعم وتتاح لها الفرص، من خلال المبادرات الفنية الحكومية من ورش عمل أو مسابقات تقام على مدار السنة، في حين شكل افتتاح متحف اللوفر أبوظبي، وقريباً افتتاح متحف غوغنهايم أبوظبي والكثير من المتاحف الفنية التي ستزهر في جزيرة السعديات قريباً، فرصة وأرضية لخلق جمهور ينتظر ويبحث عن الفعاليات الفنية.

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