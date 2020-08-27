حديقة «أم الإمارات» تحتفي بلوحات الفنانات المواطنات

المصدر: أبوظبي- البيان

تحتفي حديقة «أم الإمارات»، بيوم المرأة الإماراتية هذا العام، عبر تسليط الضوء على باقة من الأعمال الفنية الملهمة لفنانات إماراتيات، حيث تجسد هذه الأعمال معنى يوم المرأة الإماراتية ودور المرأة في المجتمع الإماراتي وأهميتها في الإعداد للخمسين عاماً المقبلة.

وشهدت المبادرة مشاركة الفنانات الإماراتيات ميسون آل صالح، أسماء الخوري، أسماء المهيري، هند راشد، شماء الظاهري، وسارة الخوري، اللواتي قدمن لوحات فنية، تم إعدادها بأساليب فنية متعددة، بما في ذلك الرسم بقلم الرصاص أو الفن التشكيلي أو الرسم بالألوان الزيتية.

وقالت رشا قبلاوي، مديرة الاتصال المؤسسي في حديقة «أم الإمارات»: «حرصنا في هذه المناسبة على استعراض الطاقات الإبداعية للمرأة الإماراتية، والاحتفاء بإسهاماتها المهمة ودورها الكبير في مسيرة التطور والتقدم التي تشهدها الإمارات، معبرين عن فخرنا واعتزازنا بالشخصيات النسائية المبدعة، من خلال توفير منصة لاستعراض أعمالهن التي تروي قصة المرأة الإماراتية في مختلف الميادين».

وشاركت الفنانات الإماراتيات بعدد من الأعمال الفنية المتميزة، والتي يتم حالياً عرضها في الحديقة، وعلى قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بها.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز