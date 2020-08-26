بلدية مدينة أبوظبي تنظم مهرجان «صيفكم معانا غـير»

المصدر: أبوظبي - البيان

تواصل بلدية مدينة أبوظبي تنفيذ المهرجان الصيفي المميز «صيفكم معانا غـير» -عن بعد - خلال الفترة من 16 حتى 28 الجاري، الذي تستهدف فعالياته كافة أفراد المجتمع، وذلك بالتعاون مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين هم: دائرة التعليم والمعرفة - أبوظبي، ومركز أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير»، ومستشفى بارجيل، والمستشفى الكندي، ونوادر المكسرات، وإمارات العطاء، والتيميت اثليكس، وفريق بصمة سعادة، ومركز CRYO.

ويهدف المهرجان إلى توعية وتثقيف كافة فئات المجتمع زوار المرافق العامة وأصحاب الهمم وطلاب المدارس للاستمتاع بقضاء أفضل الأوقات في مرافق جزيرة أبوظبي خلال فصل الصيف، وذلك عبر برنامج مميز يتضمن العديد من الورش والفعاليات والمسابقات والمبادرات الرياضية والترفيهية والتوعوية.

وتزخر أجندة المهرجان بالكثير من المبادرات، منها مبادرة «المفتش الصغير» المخصصة لتوعية طلاب المدارس (عن بُعد) بأهمية المحافظة على المظهر العام للمدينة، ومبادرة «نحن نصلكم» المخصصة لأصحاب الهمم عن خدمة السيارة المتنقلة التي تستهدف النطاق الجغرافي لإمارة أبوظبي، ومبادرة «غراس» التي يتم خلالها توزيع شتلات زراعية على أفراد المجتمع في منطقة المحاربة.

وكذلك تنظيم مبادرة «الوقاية على الشاطئ» التي يتم خلالها توزيع معقمات وكمامات وواقيات شمس على زوار شاطئ البطين العام وشاطئ كورنيش أبوظبي، ومبادرة Beauty for ever التي تمنح السيدات زوار الشواطئ تخفيضات على العلاجات التجميلية، ومبادرة «كوني الأجمل» المخصصة للسيدات بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، بالإضافة إلى مبادرة «جدّد طاقتك»، وهي حصة رياضية مقدمة للشباب (عن بُعد).

ويشهد المهرجان العديد من المسابقات، منها المسابقة التثقيفية «اختبر معلوماتك» التي يمكن لكافة أفراد المجتمع المشاركة فيها عبر إرسال الإجابات عن طريق رسائل نصية SMS، وهناك المسابقتان الإبداعيتان «أجمل صورة لكورنيش أبوظبي» و«أجمل صورة لشاطئ البطين»، اللتان يتم استقبال الصور المشاركة فيها عبر البريد الإلكتروني.

ويتخلل برنامج المهرجان الكثير من الورش، من بينها ورشة «الإسعافات الأولية» التي تهدف إلى توعية زوار شاطئ البطين العام وزوار شاطئ كورنيش أبوظبي بالإسعافات الأولية، وكذلك ورشة «المنقذ الصغير» التي تهدف إلى توعية الأطفال مرتادي شاطئ كورنيش أبوظبي بطرق الإنقاذ، بالإضافة إلى ورشة توعوية عن صحة المرأة، وورشة إعادة تدوير النفايات لعمل لوحات فنية تحاكي إبداعات فن الكولاج.

كما يشهد المهرجان تنظيم العديد من المحاضرات التوعوية، منها محاضرة توعيه صحية في حديقة العائلة عن فيروس كورونا، ومحاضرة توعية رياضية للشباب عن أهمية رياضة المشي والركض، بالإضافة إلى بث مباشر عن الصحة النفسية وتأثرها بالمرافق العامة، وبث مباشر وتغطية إعلامية بطريقة ممتعة لمرافق بلدية مدينة أبوظبي.

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