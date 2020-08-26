الشرطة تبحث التعاون مع مدينة الشارقة للدعم المؤسسي

المصدر: الشارقة- البيان

استقبل اللواء سيف الزري الشامسي القائد العام لشرطة الشارقة، بقاعة العميد حميد سيف، بمقر القيادة، الدكتور عبدالله علي القايدي مساعد مدير عام بلدية مدينة الشارقة للدعم المؤسسي، والوفد المرافق له، ويأتي اللقاء، بهدف الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، وتعزيز الشراكة مع المؤسسات الحكومية بإمارة الشارقة.

حضر الاجتماع العميد الدكتور أحمد سعيد الناعور مدير عام العمليات المركزية، والعميد عبدالله إبراهيم بن نصار نائب مدير عام الموارد والخدمات المساندة، وعدد من الضباط ذوي الاختصاص، ومن بلدية الشارقة كل من: خالد السويدي مساعد مدير عام بلدية الشارقة لخدمة المتعاملين، إلى جانب عدد من المسؤولين بالبلدية.

تناول الاجتماع عدداً من المحاور منها: مناقشة التحديات المشتركة في العمل الأمني والمجتمعي، وتطوير خدمة المتعاملين، بالإضافة إلى الخدمات المشتركة وكيفية دمجها في باقات، وذلك تسهيلاً على المتعاملين، وتوفيرها في كل مراكز تقديم الخدمة المنتشرة في الإمارة، والتابعة لشرطة الشارقة أو بلدية الشارقة، تحقيقاً لرؤية القيادة العامة لشرطة الشارقة، وسعيها نحو تعزيز جودة الحياة لمجتمع الإمارات، عبر تقديم خدمات الأمن والسلامة بطريقة ذكية ومبتكرة، وخلال الاجتماع تم الاتفاق على تعزيز أوجه التعاون والربط المشترك لعدد من الخدمات، والتعاون التدريبي المشترك لموظفي الجهتين.

وفي نهاية الاجتماع وجه القائد العام لشرطة الشارقة شكره وتقديره، للجهود التي تقوم بها بلدية مدينة الشارقة في سبيل تطوير وتحسين الخدمات المقدمة للجمهور، وفق تطلعات قيادتنا الرشيدة لتعزيز جودة الحياة.

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