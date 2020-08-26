«عمليات شرطة دبي» تكرم المتميزات

المصدر: دبي - البيان

نظمت لجنة الجوهرة التابعة للإدارة العامة للعمليات في شرطة دبي، فعالية احتفالية بـ«يوم المرأة الإماراتية»، الذي يصادف تاريخ الثامن والعشرين من أغسطس من كل عام، وذلك في مركز الاتصال الموحد 901، بحضور العميد نبيل عبد الله الرضا نائب مدير الإدارة العامة للعمليات، والعقيد تركي عبد الرحمن بن فارس مدير إدارة مركز القيادة والسيطرة، ومديري الإدارات الفرعية، والضباط والعنصر النسائي من مختلف الإدارات الفرعية.

وكرم العميد نبيل الرضا خلال الاحتفالية، الموظفات المتميزات والحاصلات على أعلى تقييم سنوي في الإدارة العامة للعمليات، إلى جانب تكريم الملازم خاتون علي البلوشي من الإدارة العامة للمرور، ضيفة شرف الاحتفالية، والتي التحقت بالعمل في شرطة دبي منذ عام 1977، وكانت من ضمن أولى دفعات العنصر النسائي العاملات في القوة.

وأكد العميد الرضا حرص الإدارة العامة للعمليات في كل عام على الاحتفاء بالمرأة الإماراتية، التي تلعب دوراً مهماً إلى جانب الرجل في بناء المجتمع، سواء في حياتها الوظيفية أو الأسرية، مشيداً بالجهود الاستثنائية، التي تبذلها الإماراتية في مجالات العمل الشرطي المختلفة على مستوى القيادة العامة لشرطة دبي، ومساهمتها الفاعلة في تحقيق العديد من الإنجازات النوعية، وحصد الجوائز.

ومن جانبها، أكدت الملازم صبحي بشير، رئيس لجنة الجوهرة أن فعالية الاحتفاء بيوم المرأة الإماراتية تهدف إلى تكريم العنصر النسائي في الإدارة العامة للعمليات على جهودهن الاستثنائية في خدمة الوطن، والعمل على إسعاد أفراد المجتمع، وتحقيق تطلعات القيادة العامة لشرطة دبي، من خلال المهام الوظيفية التي تقع على عاتقهن، مشيرة إلى حرص لجنة الجوهرة الدائم على تنظيم الفعاليات، التي تسهم في دعم جهود العاملات في الإدارة العامة للعمليات، وإبراز جهودهن والاحتفاء بهن.

ومن جانبها، تحدثت الملازم خاتون علي البلوشي خلال فعاليات الحفل عن تجربتها في العمل الشرطي منذ 1977، مشيرة إلى أنها كانت من ضمن دفعة نساء مكونة من 17 امرأة أسهمن في رسم ملامح الخطوات الأولى للمرأة الإماراتية في العمل الشرطي، وصولاً إلى ما حققته المرأة الإماراتية، اليوم، بعملها في كل المجالات، وتحقيقها للإنجازات النوعية محلياً وعالمياً.

وفي ختام الاحتفاء بيوم المرأة الإماراتية، قدمت لجنة الجوهرة في الإدارة العامة للعمليات العديد من الجوائز للموظفات، عبر مشاركتهن في سحوبات «دولاب الحظ».

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