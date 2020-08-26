سقوط أمطار غزيرة ومتوسطة على مدينة العين

المصدر: أبوظبي - البيان

شهدت مناطق العين اليوم سقوط أمطار غزيرة ومتوسطة وخفيفة وذلك مع استمرار فرصة تكوّن السحب الركامية المنخفضة واستمرار الرياح النشطة المثيرة للغبار والأتربة والتي أدت إلى تدني الرؤية الأفقية أحيانا.

وسقطت أمطار غزيرة على طريق دبي - العين قرب الهير والفوعة وعلى بدع بن حمد وهيلي في العين، وطريق ناهل - العين وكانت خفيفة إلى متوسطة على الفوعة والجيب والعشوش وغيرها.

وبحسب المركز الوطني للأرصاد يستمر تأثر الدولة خلال شهر أغسطس بامتداد المنخفض الموسمي الهندي، حيث تندفع كتل هوائية رطبة نحو المناطق الشرقية والتي تتسبب في تكون السحب الركامية والرعدية الممطرة أحيانا على تلك المناطق، وقد يمتد تأثيرها إلى مناطق الداخل.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا مغبرا وغائما جزئياً، مع تكون السحب الركامية شرقاً ظهراً وقد تمتد على بعض المناطق الداخلية يصاحبها سقوط أمطار، ويكون رطبا ليلاً وصباح الجمعة غرباً.

وتميل درجات الحرارة للارتفاع التدريجي على المناطق الداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط نهاراً مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية أحياناً.

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