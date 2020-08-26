مستشفى لطيفة يتوسع في العمليات الجراحية وفق تدابير وقائية

المصدر: وام

بدأ مستشفى لطيفة للنساء والأطفال التابع لهيئة الصحة بدبي استقبال المرضى والمراجعين بشكل اعتيادي بمختلف العيادات والأقسام الطبية وفق حزمة من الإجراءات والتدابير الوقائية الهادفة التي تحقيق أقصى درجات الحماية للمرضى والمراجعين بشكل عام.

كما بدأ المستشفى - الذي يعد أحد أهم المنشآت الصحية في الامارة لرعاية الأمومة والطفولة - في التوسع بإجراء العمليات الجراحية بكل أنواعها الصغيرة والمتوسطة والكبيرة في مختلف الأقسام والوحدات الطبية، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته اجراءات الدولة في السيطرة على الفيروس وخفض عدد المصابين وبدء مرحلة التعافي في مختلف القطاعات الحيوية بما فيها القطاع الصحي.

وقالت الدكتورة منى تهلك، المديرة التنفيذية لمستشفى لطيفة للنساء والأطفال، إن قسم الطوارئ بالمستشفى استقبل خلال الفترة من مارس حتى يوليو الماضي 9883 حالة طارئة وأجرى 2166 عملية جراحية، لافتة إلى أن العيادات الخارجية استقبلت أكثر من 12500 مراجعاً من مختلف الفئات العمرية.

وأوضحت أن المستشفى شهد خلال الفترة نفسها 1319 حالة ولادة بينها 571 عملية قيصرية تم اجراؤها وفق أعلى المعايير والبروتوكولات العالمية في هذا المجال مشيرة إلى الإمكانيات المتطورة والتجهيزات والتقنيات الحديثة المتوفرة في مختلف أقسام المستشفى، بما في ذلك غرف العمليات التي تضاهي المراكز العالمية من حيث الخدمة ومستوى الرعاية الصحية المقدمة للمرضى، والتي جعلت من المستشفى مركزا عالميا معتمدا في جراحة المناظير.

وذكرت أن 90% من العمليات الجراحية في المستشفى يتم إجراؤها من خلال المناظير وهو الأمر الذي جعل من المستشفى أحد أهم المراكز الطبية في أمراض النساء والأطفال على مستوى العالم ووجهة مثالية للمرضى من أصحاب الحالات الصعبة والمعقدة مثل حالات بطانة الرحم حيث كان المستشفى يستقبل قبل جائحة "كوفيد -19 "حالات مرضية من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا ودول أوروبا وروسيا وغيرها من دول العالم.

وأضافت أن مستشفى لطيفة للنساء والأطفال الذي يعتبر مركزاً لمنح شهادة الزمالة في جراحة المناظير النسائية المعتمدة من الاتحاد الأوروبي لجراحة المناظير النسائية ومركزاً للتعليم والتدريب يسهم بشكل فاعل في إعداد جيل من الأطباء المتخصصين على أعلى درجة من الكفاءة.

وأشارت إلى الخدمات المتميزة التي تقدمها "أجنحة البستان"، لرعاية النساء والعناية الفائقة قبل وبعد العمليات الجراحية وعمليات الولادة وهي خيارات متعددة تضعها هيئة الصحة بدبي أمام المتعاملين مع المستشفى وضمن 15 جناحا بخدمات متميزة.

ولفتت الدكتورة تهلك إلى أن المستشفى يقدم خدماته المتعددة للأطفال الخدج وحديثي الولادة وطب وجراحة الأطفال بشكل عام، وفق أحدث الممارسات والبروتوكولات العالمية في المجال الطبي.

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