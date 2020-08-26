«رأس الخيمة للمواصلات» تحصد 7 جوائز عالمية

المصدر: رأس الخيمة - وام

فازت هيئة رأس الخيمة للمواصلات بـ 7 جوائز ريادية عالمية ضمن جائزة ستيفي العالمية للشرق الأوسط وذلك خلال الحفل الافتراضي لتوزيع الجوائز وتكريم الفائزين الذي أقيم أمس الأول برعاية غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة وبالتنسيق مع القائمين على جائزة ستيفي الشرق الأوسط 2020

وقال المهندس إسماعيل حسن البلوشي مدير عام هيئة رأس الخيمة للمواصلات:«إن هذا الفوز والتتويج بالجوائز جاء تثميناً وتقديراً لجهود الهيئة لتحقيق رؤيتها «الريادة في تنظيم قطاع النقل وضمان تقديم خدمات نقل آمنة وموثوقة وذكية» في إمارة رأس الخيمة». مؤكداً أن الابتكار واستشراف المستقبل هو نهج استراتيجي تتبعه الهيئة في كافة مشاريعها ومبادراتها إيماناً منها بضرورة مواكبة التطورات العالمية في خدمات النقل والمواصلات كما تسعى الهيئة من خلال مشاركتها في هذه الجوائز العالمية للمنافسة في قطاع النقل والمواصلات وأن تكون لها مكانة ريادية بين قطاعات النقل في العالم.

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