ترشيح محمية الوثبة لجائزة شرق أوسطية

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت هيئة البيئة في أبوظبي عن ترشح محمية الوثبة للأراضي الرطبة لجائزة السياحة المسؤولة في الشرق الأوسط، ضمن الدورة الـ 27 لجوائز السفر العالمية، حيث تم اختيارها لتميزها ونهجها المسؤول في السياحة البيئية، مما يتيح الفرصة للزوار للاستمتاع بالطبيعة، والتعرف على تنوعها البيولوجي الفريد دون التسبب بأية آثار أو أضرار للنظم البيئية التي تحتضنها المحمية.

معايير

وقال أحمد الهاشمي، المدير التنفيذي بالإنابة للتنوع البيولوجي البري والبحري بالهيئة: «يسعدنا أن تكون محمية الوثبة للأراضي الرطبة واحدة من المواقع المتأهلة للتصفيات النهائية في جوائز السفر السنوية العالمية، كما تم اختيارها ضمن فئة السياحة المسؤولة، فنحن نسعى دائماً لضمان الترويج الأمثل لجميع إنجازاتنا البيئية خارج حدود دولة الإمارات العربية المتحدة، ونحرص على أن نلبي المعايير العالمية في كل ما نقوم به».

ودعا الهاشمي الجميع للتصويت لصالح محمية الوثبة للأراضي الرطبة التي تعدّ الموقع الوحيد في منطقة الخليج العربي الذي يتكاثر فيه طائر النحام الكبير بانتظام، كما أُدرجت في عام 2013 ضمن قوائم اتفاقية رامسار للأراضي الرطبة، فضلاً عن كونها أول موقع في المنطقة يضاف في عام 2018 إلى القائمة الخضراء للمحميات ومناطق الحماية للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، لتنضم إلى 40 موقعاً في مختلف أنحاء العالم.

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