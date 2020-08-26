"مدني بدبي" يقيم فعالية "الإطفائي الصغير" ضمن فعاليات مهرجان صيف دبي

المصدر: دبي - البيان

تقيم الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي، إدارة الاتصال الحكومي "قسم الخدمة المجتمعية"، فعالية "الإطفائي الصغير"، ضمن فعاليات مهرجان صيف دبي في "مركز مركاتو".

وتشتمل الفعالية على أنشطة ترفيهية للأطفال، وتعريفهم بمهام وواجبات رجال الإطفاء والإنقاذ، من خلال تواجدهم في الخطوط الأمامية لمكافحة الحرائق، ومواجهة المخاطر في الكوارث الطبيعية وحالات الطوارئ، وكيفية التعامل مع المواد الكيميائية والرغوية، والتعرف على مهارات مكافحة الحريق في مختلف المواقع، والقيام بعمليات الإنقاذ للأفراد المحاصرين بالنيران وعمليات التنفس الاصطناعي لحالات الاختناق الناتجة عن ارتفاع درجات الحرارة أو الدخان، وإنقاذ الحيوانات الأليفة وفق أعلى معايير السلامة والصحة المهنية.

كما يتعرف الأطفال على الآليات والمركبات التخصصية لرجال الإطفاء والإنقاذ، بمختلف وحداتها ذات الكفاءة العالية، وعلى زي رجال الإطفاء، كما تشتمل الفعالية على برامج ترفيهية وتوعوية باستخدام الألعاب والرسم والتلوين.

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