حميد النعيمي يطلع على نظام الربط الإلكتروني الموحد للجمعيات والمؤسسات الخيرية

المصدر: وام

اطلع صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس مجلس التنسيق العمل الخيري والأوقاف، على نظام الربط الإلكتروني الموحد للجمعيات الخيرية والأوقاف العاملة في الإمارة تحت مسمى "عجمان الخير" وبين مجلس تنسيق العمل الخيري وأهدافه وأهم مكوناته وبرامجه ومرتكزاته وخدماته والبرامج التي سيعمل من خلالها هذا النظام.

واستمع سموهما - خلال اللقاء الذي عقد في ديوان الحاكم وبحضور الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان لشؤون الإدارية والمالية - إلى شرح واف من القائمين على نظام الربط الإلكتروني حول ما يتضمنه النظام من برامج ومعلومات يمكن الاستفادة منها في تنسيق العمل بين المجلس والجمعيات الخيرية وأهم الأهداف المرجوة منه خاصة عدم الازدواجية في تقديم الخدمات والأعمال الخيرية للمستفيدين من تلك المعونات وخاصة المحتاجين والأيتام وطلاب العلم والأسر المتعففة وغيرهم.

واطلع سموهما كذلك من خلال عرض فيديو قدمته سعادة مريم المعمري الأمين العام لمجلس تنسيق العمل الخيري والأوقاف على أهمية نظام الربط الإلكتروني والحاجة الماسة لتنظيم العمل الخيري لخدمة الفئات الإنسانية على مستوى الإمارة والذي يعتمد على ربط كافة الجمعيات والمؤسسات الخيرية والمحسنين مع المجلس ببرنامج موحد بتوجيهات سمو ولي العهد رئيس المجلس يستهدف بيئة عمل مركزية تسهل تنسيق وتقديم الخدمة بما يحقق أقصى استفادة ممكنة لجميع المنضمين له في إطار تنظيم واضح.

واستعرضت المعمري خلال العرض أهمية مشروع نظام الربط الإلكتروني والذي يعمل على تحقيق مجموعة أهداف من بينها ربط المؤسسات والجمعيات عبر نظام موحد وقواعد بيانات مركزية والحد من الازدواجية لتقديم الخدمات للمستفيدين وتقليل الوقت والجهد والتكلفة وتنظيم العمل الخيري وتحسين عملية اتخاذ القرار وتحقيق الشفافية وتحسين معايير الأداء وتعزيز ثقافة الرعاية والكفالة لمستحقيها وزيادة الوعي المجتمعي بها.

وتناول العرض أيضا أهم مكونات نظام الربط الإلكتروني والذي سيعمل على عرض وتحليل بيانات المؤسسات الخيرية ومتابعتها من خلال مجموعة إدارات تشمل الإدارة المالية وإدارة الكفالات وإدارة الحالات الاجتماعية والمشاريع وإدارة الخدمات الذكية والتي يتم استخدامها من قبل الأفراد والجهات وتقديم طلباتهم لإقامة فعاليات خيرية ومتابعة تلك الطلبات ومنح تصاريح لإقامة تلك الفعاليات.

وشدد صاحب السمو حاكم عجمان وولي عهده عقب العرض على ضرورة الاهتمام بالأيتام بصفة عامة ومتابعتهم من كافة النواحي التعليمية والاجتماعية والصحية وغيرها ومتابعة تنفيذها من خلال وضع برامج وإعداد دراسات حول التعامل مع الأيتام وتوفير كافة الاحتياجات والمتطلبات وسبل تحقيقها من أجل حياة معيشية كريمة لهم.

وأثنى سموهما على الجهود المبذولة من قبل الأمين العام وأعضاء المجلس للارتقاء بالعمل الخيري في الإمارة وفق خطط استراتيجية وبرامج مدروسة تتفق مع التوجهات العامة ورؤية حكومة عجمان 2021 .

وأكد سموهما على أهمية نظام الربط الإلكتروني الموحد بين الجمعيات والمجلس وضرورة العمل على الاستفادة من الكوادر الوطنية والعمل التطوعي في الجمعيات الخيرية والتدريب التخصصي والخطة الاستراتيجية لبناء مؤسسي متكامل للجمعيات الخيرية.

ووجه سموهما سعادة مريم المعمري أمين عام المجلس بضرورة العمل على تنفيذ البرامج المقترحة والمشاريع بما يساهم في تنمية العمل الخيري والإنساني في الإمارة.. وضرورة بذل المزيد من الجهود وطرح الأفكار والمقترحات الجديدة التي تدعم الفئات المستفيدة وتعزز الشراكات المجتمعية.

يذكر أن مجلس تنسيق العمل الخيري والأوقاف تأسس بموجب مرسوم أميري رقم 9 لعام 2012 بقرار من صاحب السمو حاكم عجمان بهدف توفير المزيد من قنوات التعاون المثمر والتواصل فيما بين الجهات الخيرية وصناديق الأوقاف العاملة في إمارة عجمان لتحقيق أهدافها الخيرية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز