الإمارات تؤكد حرصها على استقرار مالي ومنطقة الساحل الأفريقي

المصدر: (أبوظبي ــ وام)

أكدت الإمارات أهمية الحفاظ على السلم والأمن في مالي ومنطقة الساحل الأفريقي، وضرورة الدعم الدولي لجهود مكافحة الإرهاب في هذه المنطقة الحيوية للأمن العالمي.

وأجرت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، اتصالات مع عدد من المنظمات الأفريقية أكدت خلالها حرص دولة الإمارات على كل ما يحقق ويضمن الاستقرار في عموم منطقة الساحل الأفريقي.

وقالت معالي ريم الهاشمي في تصريح صحافي، أمس، إنّها تتابع التطورات في مالي بشكل متواصل. وأوضحت أنّها تواصلت مع كل من الاتحاد الأفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا لمناقشة الوضع الحالي في مالي، مشيرة في هذا الإطار إلى أنّ اتصالاتها مع هذه المنظمات أعادت التأكيد على التزامات دولة الإمارات وحرصها على أمن واستقرار جمهورية مالي ومجموعة دول منطقة الساحل.

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