« البيان » تحتفي بيوم المرأة الإماراتية وتضيء على إنجازاتها

تحتفي صحيفة «البيان» بيوم المرأة الإماراتية الذي يصادف 28 أغسطس من كل عام، مضيئة على أبرز إنجازاتها غير المسبوقة في مختلف الميادين العلمية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتنموية، ومستعرضة مسيرة تمكينها، حتى أصبحت شريكاً رئيسياً في مسيرة التنمية الشاملة، بفضل رؤية ودعم القيادة الرشيدة للإمارات.

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