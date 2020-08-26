أمين عام «مجلس التعاون» يشيد بجهود منصور بن زايد

المصدر: أبوظبي - البيان

أشاد الدكتور نايف الحجرف، أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بجهود مركز الشباب العربي وبمبادرة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس مركز الشباب العربي، بتخصيص قاعة دائمة لمجلس التعاون في مقر مركز الشباب العربي في أبوظبي، تقديراً لأهدافه ودوره في خدمة الشباب الخليجي والعربي.

جاء ذلك خلال انعقاد الاجتماع الـ 33 لوزراء الشباب والرياضة لدول مجلس التعاون الخليجي عبر تقنية الاتصال المرئي برئاسة دولة الإمارات، وبحضور معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي، وزيرة دولة لشؤون الشباب، نائب رئيس مركز الشباب العربي، التي ألقت كلمة الافتتاح لدورة الاجتماع.

وفي هذا الإطار، قال الحجرف «في بادرة كريمة من مركز الشباب العربي بأبوظبي، بتسمية قاعة دائمة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، تحمل اسمه وهويته وتكون منبراً لعقد جميع منتديات وفعاليات دول المجلس، يطيب لي أن أسجل الشكر لدولة الإمارات العربية المتحدة متمثلة بسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس مركز الشباب العربي على هذه المبادرة الكريمة، مثمنين الدعم الكبير، الذي تلقاه هذه المسيرة المباركة من جميع دول المجلس ومن قادتنا».

وأضاف الحجرف: «تقوم الأمانة العامة بالتنسيق مع مركز الشباب العربي في أبوظبي بإعداد وتنظيم منتدى الشباب الخليجي والذي سيناقش مخرجات ورش الشباب وما تحقق منها وتوجهات واهتمامات الشباب في مرحلة ما بعد جائحة كورونا»، كما توجه بالشكر لمعالي شما المزروعي كرئيسة للاجتماع وقال «أنتم مثال للشباب الخليجي المُشرف، تتولون هذه المسؤولية وكلنا ثقة بقدراتكم وإمكانياتكم».

يذكر أن دولة الإمارات ترأست أيضاً سلسلة الاجتماعات الـ 36 للوكلاء والمديرين العامين لوزارات الشباب والرياضة بدول مجلس التعاون، عبر تقنية الاتصال المرئي، والذي سبق اجتماع الوزراء.

حيث تولى سعيد النظري، مدير عام المؤسسة الاتحادية للشباب والرئيس التنفيذي للاستراتيجية في مركز الشباب العربي، إدارة الاجتماعات الفنية، ورفعت الاجتماعات توصياتها بمواصلة العمل المشترك وتعزيز الريادة الشبابية وخلق شراكات وطنية يقودها الشباب إلى جانب دور وزارات الشباب والرياضة بدول المجلس في مواجهة تداعيات فيروس «كورونا»، والشراكات مع الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الإقليمية والدولية في مجال العمل الشبابي، كما استعرضت الدور المميز لشباب دول المجلس عبر المبادرات التطوعية والعمل الميداني ضمن خطوط الدفاع الأولى.

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