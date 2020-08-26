مذكرة تفاهم لتعزيز مشروع المركبة الجوية ذاتية القيادة في دبي

المصدر: دبي - البيان

وقعت هيئة الطرق والمواصلات في دبي ومؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية «دانز» مذكرة تفاهم في مجال التعاون والتنسيق بين الجانبين في مجال المركبات الجوية ذاتية القيادة، وذلك في إطار استراتيجية الهيئة في تبادل الخبرات والمعارف مع الجهات الحكومية وشبه الحكومية في المجالات ذات الاختصاص بالأهداف المشتركة.

وقال أحمد هاشم بهروزيان، المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة ورئيس فريق مشروع المركبة الجوية ذاتية القيادة في الهيئة: «إن المذكرة تهدف إلى التعاون والتنسيق في دراسة التشريعات والقوانين المتعلقة بمجال المركبات الجوية ذاتية القيادة، ومشاركة الطرفين في ورش العمل والأنشطة المُنظمة من الجانبين، وكذلك بحوث التطوير والابتكار ذات الصلة، وتحديد المسارات الجوية للمركبات.

فضلاً عن العمل المشترك لرفع مستوى السلامة والأمن للنقل والمواصلات في نطاق الحدود الجغرافية لإمارة دبي عبر استقطاب وتطبيق أحدث التقنيات في المجال، إلى جانب التزام الطرفين بتسهيل الإجراءات وتبادل المعارف عن الشركات المتخصصة والمتطورة في هذا المجال، وبرامج الاختبارات، ومواصفات مواقع الإقلاع والهبوط للمركبات، وغيرها».

استراتيجية

وأضاف: «إن مذكرة التفاهم تأتي في إطار إجراءاتنا المُعززة لاستراتيجية دبي للتنقل الذكي ذاتي القيادة، التي تهدف لتحويل 25% من إجمالي رحلات التنقل في دبي، إلى رحلات ذاتية القيادة، من خلال وسائل المواصلات المختلفة بحلول عام 2030، إلى جانب تحقيق التكامل بين وسائل النقل الجماعي وتعزيز السعادة لدى السكان، من خلال توفير قنوات سهلة وسريعة ومبتكرة للنقل والمواصلات».

ومن جهته، قال إبراهيم أهلي، نائب المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية «دانز»: «نعبر عن اعتزازنا بالشراكة مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي، وعن تعاوننا الذي سوف يثمر عنه تعزيز الأهداف لاستراتيجيات وتوجهات قيادتنا الرشيدة في مجال التنقل الذكي، ودعم الوسائل ذات القيادة الذاتية.

مؤكداً أن مؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية سوف تستثمر إمكاناتها وخبراتها لخدمة أهداف حكومة دبي في مجال التنقل الجوي الذكي بوصفه إحدى استراتيجيات المستقبل، وذلك عبر مذكرة التفاهم التي أبرمناها مع هيئة الطرق والمواصلات بوصفها جهة رائدة في هذا الشأن على المستوى الإقليمي والعالمي».

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