إنجاز مشاريع شبكة الطرق الداخلية في مناطق الفجيرة

المصدر: الفجيرة - وام

كشفت بلدية الفجيرة عن إنجاز مشروع شبكة الطرق الداخلية في عدد من المناطق بإمارة الفجيرة، فيما يجري العمل على قدم وساق لتنفيذ المشروع في مناطق أخرى تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بإنشاء شوارع جديدة بطول 64 كيلومتراً في كل من دبا والطويين ووادي السدر والحنية والصرم والسيجي ومسافي وأوحله ووادي مي والبليدة والبثنة.

وقال المهندس محمد سيف الأفخم مدير عام بلدية الفجيرة: «إن الأعمال الإنشائية في أعمال الشوارع الداخلية بالمناطق تسير طبقاً للخطط المتبعة، حيث تم إنجاز الشوارع الداخلية في مناطق «الطويين والسيجي والحنية وشرم وثوبان وقدفع ومربح»، وجرى تزويدها بخدمات الإنارة واللوحات الإرشادية والمرورية.

فيما تمضي الأعمال بالشكل المطلوب لإنجاز استحقاقها في المناطق الأخرى، منها منطقة وادي مي التي بدأ العمل فيها أخيراً». وأكد أن ترسية شبكات الطرق الداخلية مستمرة لتلبية حاجة المناطق، مثمناً توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، الرامية إلى دعم جودة البنية التحتية، وتأمين الخدمات لجميع مناطق الفجيرة، بما يتوافق مع رؤية الإمارات 2021، وخطة الإمارة 2040.

تطوير

وباشرت بلدية الفجيرة بالتعاون مع دائرة الأشغال العامة في الإمارة أعمال تطوير كورنيش منطقة المظلات، ويشمل المشروع تزويد الكورنيش بالمرافق الخدمية والسياحية، وزراعة أشجار النخيل على طوله، حتى يكون واجهة بحرية تحتضن مختلف المناشط المجتمعية، وتستقطب مزيداً من الزوار.

وأفاد المدير العام للبلدية بأن مشروع تطوير شاطئ الكورنيش في منطقة المظلات يتم إنجازه بناء على توجيهات رئيس نادي الفجيرة الشيخ مكتوم بن حمد الشرقي، بهدف توفير خدمات متميّزة.

وأوضح أن الخطة تشمل إنشاء مرافق خدمات عامة وأخرى ترفيهية، إلى جانب مطاعم ومنصات جلوس، إلى جانب تشييد ممشى على طول الشاطئ.

ومن جانبه قال سالم محمد علي المكسح، مدير دائرة الأشغال العامة والزراعة بحكومة الفجيرة، إن نجاح الدائرة في إنجاز شبكة طرق داخلية في 15 منطقة بإمارة الفجيرة، يأتي تلبية لاحتياجات أهالي وسكان مناطق الإمارة المختلفة ومواكبة لخطط التنمية الشاملة في الفجيرة.

وأشار إلى نجاح إدارته في إنجاز مشاريع حدائق جديدة في الطويين ورول دبا، وإعادة تأهيل وتطوير حديقة العقير وافتتاحها، فيما تم الانتهاء العمل في حديقتي السيجي والبدية فضلاً عن زراعة المسطحات الخضراء بالإمارة بطول 621 ألف متر مربع.

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